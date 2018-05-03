2600名皮阿拉普醫院病人可能被傳染丙肝

位於華州皮阿拉普縣（Puyallup County）的Good Samaritan醫院的約2600名急診室病人，目前正在緊急接受丙型肝炎（Hepatitis C）的檢查。院方承認，該醫院的一名護士將感染了丙型肝炎病毒的針劑給病人使用，使病毒至少傳染給了兩名患者。

根據美國疾病控制與預防中心（CDC）的數據，丙型肝炎通常通過共用針頭傳播。涉事護士於2017年8月4日至2018年3月23日在急診室工作。這意味著，在這個護士的輪班過程中，大約有2600名患者可能接受過經她注射的麻醉藥，抗組胺劑或鎮靜劑，因此這些患者可能被感染有丙型肝炎。

這一問題是在該醫院連續確診兩名丙型肝炎患者後被發現的。去年12月，這兩名確診丙型肝炎患者都在該醫院的急診室接受過治療。調查後確定同一名護士用藥物治療了病人。該醫院表示，這名護士最初否認這一做法，但後來承認。目前，醫院已經通過信件告知可能受到本事件影響的病人，院方將為所有可能受影響的病人提供免費的丙肝測試和治療。此外，該醫院還將為病人提供乙肝和艾滋病毒的免費檢測。儘管醫院表示，沒有跡象表明在本次事件中有任何人接觸過此類病毒。醫院強調，70％的丙型肝炎患者不會出現症狀。但如果不及時治療，可能會導致嚴重的長期健康問題，症狀包括胃痛，嘔吐，眼睛或皮膚發黃等等。