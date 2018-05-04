21周大的胎兒「伸出手握住醫生的照片」震撼全球

世上有沒有神跡，見仁見智；但是看到很多家長克服生活困境，辛苦把小孩養大；或辛勤求子育兒。強大的意志和行動，比神跡還要令人感佩。美國有位男孩在娘胎中就已展示出頑強生命力！直至他成長，這一股生命力還是不屈不撓，故事的起點就在一張21周大的胎兒照片…

1999年8月19日，美國納什維爾的一組醫療團隊正進行手術，全力搶救孕婦茱莉（Julie Armas）和她21周大的胎兒山謬（ Samuel Armas），山謬被診斷出脊柱裂（spina bifida），這是一種胚胎神經閉合不全，造成的先天性缺陷，醫療團隊為了母子的性命及各種考量，最後決定進行創新性的產前手術，將在子宮內替他動手術。

手術進行的過程中，一個讓人超震驚的畫面發生了！胎兒的小手伸出媽媽的子宮、抓住醫生的手指！攝影師麥克（Michael Clancy）恰巧拍下從子宮伸出的小手，麥克將它取名為「希望之手」（Hand of Hope）。直到今天，這還是歷史上最早的胎兒與人類互動紀錄。令人欣慰的是：這個劃時代的產前手術完成了，4個多月後，山謬在1999年12月2日出生了。

當年的胎兒在媽媽腹中經歷重大手術，後來健康長大，生命的奇妙無所不在，讓人驚嘆！主治醫師約瑟（Joseph Bruner）回憶：「當時覺得好像拿生命作賭注，不過媽媽堅持留下這個孩子，這給予了我們勇氣。」

山謬的母親茱莉不是第一次生小孩，1996年她曾流產，幾年後再度流產。因為茱莉曾是一名護士，看過很多婦女墮胎。她是那麼渴望得到一個小孩，所以感到又難過又諷刺。

1999年，茱莉第三次懷孕，本來她以為可以順利一個母親…但是21周後，醫師告訴她胎兒畸型，她覺得自己的信仰崩壞了，她說：「我對上帝很生氣！幾乎要放棄留下這個孩子。」

當時，茱莉的丈夫艾力克斯卻說上帝要他們生下這個孩子。

雖然他們想留下孩子，但是醫生卻希望引產，不支持他們生下21周大的早產兒。

茱莉表示：「我和艾力克斯一起祈禱，透過信仰的力量，困難的事突然變得容易許多。」幾日後，茱莉再次表達想要留下孩子的意願。後來她的堅持真的成功了！

1999年生的山謬現在16歲了，雖然他必須坐著輪椅，但身體非常健康，而且熱愛運動，最喜歡游泳跟打籃球。他的小腿需要特別器具支撐，長距離移動也必須倚靠輪椅；除此之外，他跟其他的男孩沒有什麼不同，他還可以快速地跑動。

他說：「我很慶幸這張照片傳遞正面能量，這就是上帝要我來到個世界的目的。」他還感謝媽媽在眾人不看好的情況下，堅持留下他的生命。

攝影師麥克也被這張照片影響，他說：「我原本支持墮胎；現在我常拿著大家分享山謬的故事。

這張照片展露生命的堅韌。他從來沒放棄，我們又有什麼權利替他們做決定？」

山謬的平安健康不只是醫學重大成功，也是這個家庭無盡的祝福。當年的「希望之手」如今茁壯成健康青少年，讓人們相信醫學和生命本身都有無限可能！