「凍齡女神」陳松伶的保養秘方 日吃鹿角靈芝煮老火湯

近《流星花園》在騰訊視頻上複播，十七年後的今天，大家又喜滋滋地看了起來，成功引發了「回憶殺」，大家都紛紛盤點起了自己的青春回憶。除了台灣偶像劇，TVB電視劇也是我們的青春啊！ TVB電視劇的確影響許多人的愛情觀、價值觀、甚至就業選擇。《笑看風雲》、《天地男兒》、《金玉滿堂》、《金裝四大才子》都是TVB的經典電視劇，提到這幾部劇就不得不想到香港影視歌三棲著名女藝人，香港無線TVB九十年代的當家花旦——陳松伶。熟悉陳松伶的朋友們都會親切的叫她松松。

對95後、00後們來說，陳松伶這個名字可能比較陌生，但對80後來說，她也可是絕對的男神收割機。陳松伶合作過的演員有鄭伊健、郭富城、古天樂、黎明、張智霖等等。陳松伶和鄭伊健的熒幕CP最廣為人知，細數一下，他們一共合作了六部戲《月兒彎彎照九洲》 、《仙侶奇緣》及《笑看風雲》等。古天樂的第一部電視劇也是和她拍的。作為演員走紅的松松還有一副好嗓子，除了大家耳熟能詳的烏卒卒及小白船等兒歌，她也曾出演音樂劇《雪狼湖》中的女主角寧靜雪，與張學友搭檔演出了50場。她的受歡迎程度有多高呢，2012年的時候搞了一次TVB粉投票，選最懷念的TVB花旦，陳松伶的票數排在第一名，遠超黎姿、宣萱、佘詩曼等人。

一代人心中的短髮女神2006年遇到了生命中的真命天子——內地男演員張鐸，之後王子和公主過上了甜蜜的生活。具體可以去看看他兩的微博，簡直是大型「虐狗」現場。

家庭事業雙豐收的陳松伶雖然和老公是姐弟戀，但兩人站一起毫無違和感，根本看不出兩人的年齡差，松松的美貌依然保持得相當好，記者問到「凍齡女神」的保養秘方究竟是什麼，松松表示最近有多食北海道鹿角靈芝、維他命C及煮老火湯，以保持最佳狀態。靈芝自古以來就是上等的滋補藥材，具有補充元氣、防止衰老以及延年益壽等功效。在東方的中醫學中，普遍認為人體百病源於自身失衡，而靈芝則有調節的功效。西方醫學對於調節身體平衡已經開始著眼於「適應原」的概念，「適應原」是一種新陳代謝的調節因數，它能夠增加人體適應環境的能力，降低人們由於受傷、衰老、或者焦慮而引起的身體失衡。靈芝中含有的「適應原」叫「β- 葡聚醣」。 β- 葡聚醣有提高人體自身免疫力的作用，利用人體的自​​身免疫系統來抵抗疾病。

北海道有著得天獨厚的地理環境，其積雪時期的優質原木含豐富的營養成分，對提高靈芝的有效成份非常有幫助，所以太子牌遠赴北海道找來在當地培植的鹿角靈芝‧該靈芝的生長環境潔淨，在培養菇菌床期間，溫度及濕度採取嚴密操控。經過培養的靈芝，其有效成分的 β- 葡聚醣含量均高於其他種類的靈芝。經日本食品分析中心的檢測顯示 100g 的太子牌鹿角靈芝中含有 60.6g 的 β- 葡聚醣。有效活性成分 β- 葡聚醣和靈芝酸 A 含有量達到日本國內外的極高水準，比普通靈芝高10倍以上。太子牌北海道鹿角靈芝現於各大參茸行有售，如讀者有何疑問，可上網 www.popus.com 或致電 800-732-2328 查詢。