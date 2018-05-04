西北中文學校學生寫作作品欣賞

難忘的小學經歷

鄧鴻軒 14歲

指導教師 吳茵

​時間如白駒，眨眼我已讀完小學，中學，準備上高中了。八年前我還是個天真無邪的小孩，現在我已經是個青少年了。

我的小學經歷是我印象中最深刻的，最難忘的。我的小學經歷和大多數小學生的經歷不同。我在中國上了一年半學，剩下的三年半我來到了一個陌生的地方-美國。

​6歲那年我在中國南方一個縣城的一間普通小學上一年級。開學的第一天 ，我又興奮又緊張，興奮的是我見到好多新面孔，但是，我怕我交不到新朋友，怕我學不會新知識，又怕教我的老師們是一些很嚴肅的人……沒想到，我遇見了最好的語文老師，袁老師。她是個很有趣的老師，經常和我們開玩笑。上課的時候，她會用一些生動有趣的方法，讓我們在不知不覺間，在玩的過程中學到新的知識，從而幫助我慢慢地建起了人生的基石。也因為袁老師，我才慢慢地愛上了學校。

​可當我上二年級的時候，這一切都改變了。這一年，我要去美國了。離開了我熟悉的學校，老師和同學，來到了一間新學校，對美國學校的同學，老師，甚至英語，我一無所知。幸運的是，在雙語學校我遇到了另一個好老師，Mr. Frank。他是從北京來的。他很有耐心的教我英文，而且給了我無數的鼓勵，這才讓我學到了基本的英文。直到四年級，我的英語水準還是很低。但是經過我不斷努力，到了五年級，我的英語水準達到了標準水準。

​雖然小學已經過去了三年，可是，我還覺得小學的經歷才是童年最美好的回憶，因為我經歷了人生中的一次大的轉折。我學會了如何去適應一個新的環境。我相信這段經歷對我以後的人生是一個珍貴的經歷。

今年夏天

曾子翀 13歲

指導教師 吳茵

今年夏天、爸爸、媽媽、哥哥和我一起去中國——廣州。

我不喜歡回中國，因為那裡很無聊。但是今年回到廣州後，我們去了印尼巴厘島旅行。那裡的東西很好吃，每天都是陽光燦爛，風景和白色的沙灘很美麗。我們在那裡玩得很開心，可是我在沙灘曬傷了皮膚。在巴里島玩了一個星期以後，我們又回到了廣州。廣州很熱，家裡開了空調，我和哥哥沒有事情可以做，平時在奶奶家看日本的動畫片。我們還去過一個大型的水上樂園，我們玩得很開心，但是排隊的人很多，等了很長時間，那裡有水上漂流和很多水上活動，很刺激。

回美國之前的幾天，我們和爺爺，奶奶，二叔一家一起到外面吃飯，那天我吃了很多好吃的東西，可是第二天早上四點半，我醒了，我的肚子不舒服，一分鐘後，我嘔吐了。大家都醒了，爺爺和奶奶幫我清理。

半個小時後，大家又開始睡覺了，第二天我幾乎沒有吃什麼東西，因為我擔心又嘔吐，但是我沒有，所以我很開心。我想中國是一個不錯的地方吧。

飛機上的路途

曾梓睿 15歲

指導教師 吳茵

兩年前，我和爸爸，媽媽，弟弟坐飛機去中國看我們的奶奶和爺爺。我和弟弟不喜歡去中國，因為蚊子咬我們腳和手，又紅又癢，而且我們不能玩我們喜歡的電腦遊戲，又不可以使用Youtube和 Google。廣州天氣很熱，空氣不好，很多人抽煙。

那天我們從西雅圖出發，一早坐火車去飛機場，很快存放了四個大行李，過了安檢之後，我們等了大概四十分鐘，然後就坐上了去韓國首爾的飛機。我們在飛機上吃吃喝喝和看電影，我和弟弟玩Ipad和minipad, 但是我們不可以上網也沒有多餘的空間伸展我們的手腳，飛機餐很難吃。飛機上很多人都睡覺了，我和弟弟一點都不累，我們沒有睡覺。

十個小時以後，我們的飛機到達南韓首爾，我們終於可以走出飛機，太舒服了。 在南韓首爾機場我們要等一個小時才可以轉機去廣州。在那個飛機裡，我們都累了，所以我們都睡覺了，3個小時後，我們的飛機就到了廣州。天已經黑了，二叔開車接我們去奶奶爺爺家。