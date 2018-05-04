風中 聽一樹花開 – 聆聽心語

靜靜地閉目聆聽，聆聽，草兒在風中層層疊疊的生長；聆聽，花兒在雨中嬌柔絢麗的綻放，聆聽一個詩意的季節，聆聽一場花開的盛宴。

一枚蒲公英，詮釋曾經的美；一樹櫻花絮，還在演繹曾經的醉。只因流年的緣太美，只因記憶深處，還有個無法蘇醒的夢。只因那一年一月，那遙遠的地方，想起，足以心疼到落淚。只因曾經的時光太美。

倘若，歲月的潮汐淹沒了彼此的蹤跡，縱使苦苦尋覓也找不到一絲消息。那麼，請翻閱我為你寫的詩集，慢慢讀取，那些浸透在血液裡，滋養在靈魂中的情意，已深深鐫刻在文字裡，你若細心品讀，或許，會發現，那些深刻而迷離的過往，始終糾纏著你的記憶。

總有一些光陰值得珍藏，或近或遠，或長或短；總有一些記憶會成為生命的主題，或深或淺，或濃或淡。曾經，「時光不老，我們不散」的約定，卻已被光陰淪陷。

或許，每個人心中，都有一個放不下的情結，每一個思念的背後，都蘊藏著一個溫馨的故事。隨著時間的流動，慢慢地淡忘了許多，那曾經熟悉的容顏，漸漸變得模糊，惟有留下的記憶，還在風中鶯鶯絮語。

世間有一種相遇，充滿了溫馨和驚喜。亦如，蝴蝶遇見了花香；陰霾遇見了陽光。而我，只為相遇一場風，驅逐孤單與薄涼，在一曲春回大地的韻律裡，將久違的心情釋放。人生，多像是一道絢麗多彩的風景，有讀不盡的愛情故事，有念不完的刻骨銘心，繾綣的感情總是令人難忘。

歲月必然會落上塵埃，光陰也會漸漸淡去。只是，生命中還有太多的執念，被歲月的風霜，慢慢打磨成過眼雲煙。人生，要經得起寂寞，忍得住孤獨，忘得了曾經。學會包容，學會放下，才是平淡中彰顯優雅與從容。

原來，與春天相遇，心可以如此的雲淡風輕。惟願時光靜好，鳥語花香。用一份禪意，一份恬淡，一份寧靜，一份悠然植於心間。也許，所有的遇見，都是前世的緣分，只是在今生的煙火裡，演繹成我們的故事。

拾一段光陰，舒一展心情。一份緣，源於深愛；一份愛，始於情濃。在一首老歌裡尋找彼此的影子；在一杯茶香中氳氤出一份好心情，與清風相約，聽一樹花開，便是光陰贈予人生最真切的感動。