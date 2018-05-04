2018年溫哥華《食客心水之選大獎》 結果揭曉

(溫哥華消息)經過個多月由食客主導提名及投票，《食客心水之選大獎》本年度溫哥華21個獎項最優秀中華食肆結果終於出爐，食客投入參與以35,219選票打造全新飲食指南。
屬於每屆中國食肆大獎首先推出的食評項目，《食客心水之選大獎》已經成為溫哥華食客期待參與的年度盛事。網民於社交媒體上熱烈為自己支持的食肆打氣，並親身訪尋其他食客提名的食肆，於網路上分享體驗，製造溫哥華最正面的飲食氣場。
2018年度中國食肆大獎 – 大溫哥華《食客心水之選大獎》得獎名單
(共 21個獎項) *新增設獎項
- 最佳北京片皮鴨
品味長安
- 最佳賽螃蟹
蘇杭人家
- 最佳川式口水雞
巴渝菜舍
- 最佳春卷
王子海鮮酒家
- 最佳新食肆（開業少於一年）
耕食記
- 最佳服務食肆
皇朝海鮮酒家
- 最佳高級食肆
卅二公館
- 最佳點心食肆
頤東大酒樓
- 最佳素菜館
新寶光素食
- 最佳廣東菜食肆
福滿樓
- 最佳北方菜食肆
那家小館
- 最佳上海菜食肆
周易上海料理
- 最佳四川/湖南食肆
木屋碳烤
- 最佳台式食肆
有香台灣料理
- 最佳火鍋店
沸點臭臭鍋
- 最佳粥品粉麵店
粥麵館
- 最佳港式茶餐廳
高柏餐廳
- 最佳燒味店
明家燒臘專家
- 最佳餅店
美心餅店
- 最佳商場食肆
香沅橋雲南過橋米線
- 最佳飯團外賣食肆
國子煎
中國食肆大獎由北美市場推廣精英與專業食評家組成，2008年10月中國食肆大獎首次於加拿大溫哥華登場，以推廣中華飲食文化為使命。盡心為廣大食客打造每年度最豐富的香港、台灣、中國地方菜系飲食指南，於短短數年內旋速發展成為業界、媒體及主流與華人均推崇的中華飲食盛事，更是現時世界上舉辦最長久的中華食評大獎活動。