2018年溫哥華《食客心水之選大獎》 結果揭曉

(溫哥華消息)經過個多月由食客主導提名及投票，《食客心水之選大獎》本年度溫哥華21個獎項最優秀中華食肆結果終於出爐，食客投入參與以35,219選票打造全新飲食指南。

屬於每屆中國食肆大獎首先推出的食評項目，《食客心水之選大獎》已經成為溫哥華食客期待參與的年度盛事。網民於社交媒體上熱烈為自己支持的食肆打氣，並親身訪尋其他食客提名的食肆，於網路上分享體驗，製造溫哥華最正面的飲食氣場。

2018年度中國食肆大獎 – 大溫哥華《食客心水之選大獎》得獎名單

(共 21個獎項) *新增設獎項

最佳北京片皮鴨

品味長安 最佳賽螃蟹

蘇杭人家 最佳川式口水雞

巴渝菜舍 最佳春卷

王子海鮮酒家 最佳新食肆（開業少於一年）

耕食記 最佳服務食肆

皇朝海鮮酒家 最佳高級食肆

卅二公館 最佳點心食肆

頤東大酒樓 最佳素菜館

新寶光素食 最佳廣東菜食肆

福滿樓 最佳北方菜食肆

那家小館 最佳上海菜食肆

周易上海料理 最佳四川/湖南食肆

木屋碳烤 最佳台式食肆

有香台灣料理 最佳火鍋店

沸點臭臭鍋 最佳粥品粉麵店

粥麵館 最佳港式茶餐廳

高柏餐廳 最佳燒味店

明家燒臘專家 最佳餅店

美心餅店 最佳商場食肆

香沅橋雲南過橋米線 最佳飯團外賣食肆

國子煎

中國食肆大獎由北美市場推廣精英與專業食評家組成，2008年10月中國食肆大獎首次於加拿大溫哥華登場，以推廣中華飲食文化為使命。盡心為廣大食客打造每年度最豐富的香港、台灣、中國地方菜系飲食指南，於短短數年內旋速發展成為業界、媒體及主流與華人均推崇的中華飲食盛事，更是現時世界上舉辦最長久的中華食評大獎活動。