2018年溫哥華《食客心水之選大獎》 結果揭曉

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圖片來源：www.dublinchinesenewyear.com

(溫哥華消息)經過個多月由食客主導提名及投票，《食客心水之選大獎》本年度溫哥華21個獎項最優秀中華食肆結果終於出爐，食客投入參與以35,219選票打造全新飲食指南。

屬於每屆中國食肆大獎首先推出的食評項目，《食客心水之選大獎》已經成為溫哥華食客期待參與的年度盛事。網民於社交媒體上熱烈為自己支持的食肆打氣，並親身訪尋其他食客提名的食肆，於網路上分享體驗，製造溫哥華最正面的飲食氣場。

2018年度中國食肆大獎大溫哥華《食客心水之選大獎》得獎名單
( 21個獎項) *新增設獎項

  1. 最佳北京片皮鴨
    品味長安
  2. 最佳賽螃蟹
    蘇杭人家
  3. 最佳川式口水雞
    巴渝菜舍
  4. 最佳春卷
    王子海鮮酒家
  5. 最佳新食肆（開業少於一年）
    耕食記
  6. 最佳服務食肆
    皇朝海鮮酒家
  7. 最佳高級食肆
    卅二公館
  8. 最佳點心食肆
    頤東大酒樓
  9. 最佳素菜館
    新寶光素食
  10. 最佳廣東菜食肆
    福滿樓
  11. 最佳北方菜食肆
    那家小館
  12. 最佳上海菜食肆
    周易上海料理
  13. 最佳四川/湖南食肆
    木屋碳烤
  14. 最佳台式食肆
    有香台灣料理
  15. 最佳火鍋店
    沸點臭臭鍋
  16. 最佳粥品粉麵店
    粥麵館
  17. 最佳港式茶餐廳
    高柏餐廳
  18. 最佳燒味店
    明家燒臘專家
  19. 最佳餅店
    美心餅店
  20. 最佳商場食肆
    香沅橋雲南過橋米線
  21. 最佳飯團外賣食肆
    國子煎

中國食肆大獎由北美市場推廣精英與專業食評家組成，2008年10月中國食肆大獎首次於加拿大溫哥華登場，以推廣中華飲食文化為使命。盡心為廣大食客打造每年度最豐富的香港、台灣、中國地方菜系飲食指南，於短短數年內旋速發展成為業界、媒體及主流與華人均推崇的中華飲食盛事，更是現時世界上舉辦最長久的中華食評大獎活動。