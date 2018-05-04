Twins LOL世界巡回演唱會最終回本月溫哥華舉行

(溫哥華消息)少女組合鼻祖Twins為紀念成立16年而展開《Twins LOL世界巡迴演唱會》，在香港，中國唱了3年，並未忘記溫哥華粉絲，今年5月17日終於要帶著陪伴大家16年青蔥歲月的經典歌曲唱進溫哥華，喚回大家的美好回憶。

北美這趟亦將會是這個世界巡演的最終回，是一個意義重大的里程碑。 Twins將和他的團隊一行50人一同到美加演出，和所有歌迷一起集體回憶成團16年所有音樂旅程，一起見證LOL世界巡迴演唱會最終站完美的落幕的一刻。

除了有讓人回味的抒情歌《風箏與風》、《下一站天后》、《眼紅紅》、《我很想愛他》等，亦不乏《著睡衣跳舞》、《明愛暗戀補習社》、《愛情當入樽》、《我們的紀念冊》、《ICHIBAN興奮》、《女校男生》等勁歌熱舞，更少不了《TGIF》、《LOL》等新歌，前一秒鐘也許你還在笑，下一秒就被這些熟悉旋律的前奏濕了眼眶。

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時間：2018年5月17日，晚上7:30

劇場：伊麗莎白女皇劇院，

630 Hamilton St, Vancouver, BC V6B 5N6

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