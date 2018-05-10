兩日一夜遊盡西城東北

文 | Zita Lam

眼看著天氣預報上的陰雨標誌慢慢變成一個個金黃的小太陽，西雅圖也迎來每年最美好舒適的季節。日照時間的延長，相信在家窩了一個冬天的你也想外出走走，曬著太陽透透氣。在距離西雅國市中心車程 30分鐘的東北城鎮，可是集吃喝玩樂一身，無論是最古老的酒莊，即將開放的薰衣草農場，精緻的高端美食，還是想花一整天沉醉在大自然的洗禮，都能在 Bothell 跟 Woodinville 這兩個時常被忽視的城市做到。

第一天—Bothell

Bothell 是一個正在快速發展的城市，它新建設的主街道、食肆和發展中的大學社區都為這個新興市鎮帶來活力。

Country Village

極有農村魅力的Country Village 其實是一個戶外購物景點，除了不少獨特的商店專售手製飾品，它還有不少飲食和美容的選擇。

McMenamins

McMenamins 原本是一間學校，經改建後現時已成為餐飲，劇院，現場音樂，游泳，遊戲，購物，私人宴會，和品酒場所，適合各種年齡的遊客。

The North Creek Trail 北溪小徑

北溪小徑鏈接了了周邊的三個小鎮：Bothell，Mill Creek以及Everett。The NorthCreek Trail總長超過三十英里，包含三條美妙的林中沿河小徑。遊客可以沿著一片樹木繁茂的小徑探索河岸的美景。在這裡，平緩溫柔的小山與濕地交織在一起，沒有難度的小徑非常適合週末的放鬆。同時，沒有遭到破壞的河岸生態圈也是西雅圖周邊難得的觀鳥勝地。

Bothell Landing公園

這個公園沿著Sammamish河而建，擁有歷史悠久的博物館，露天劇場，遊樂區和小徑。當中最有名氣的莫過於它的拱形橋，無論是遠拍還是近照，都是一個打卡熱點。

Daddy’s Donuts

爸爸的甜甜圈絕對是西雅圖甜點界的隱藏的寶石。這個不起眼的小站，可以滿足你一個奇妙的想像：甜甜圈和聖代生了孩子。在新鮮現做熱乎乎的迷你甜甜圈澆上奶油和糖漿，咬一口誰還在乎卡路里呢。幾乎每個口味都好吃，但是要特別推薦淋了漫漫醬汁的Robot Roberta給巧克力

星人。

Russell’s

說到晚餐，不能不提 Russell’s。它是一家主要提供大份又美味牛排的餐廳。很可能是因為守著大片酒莊的地理優勢，這裡還提供大量的精選葡萄酒和威士忌。菜品方面除了肉類，煎扇貝，蟹肉餅和蘑菇燴飯也非常好吃！溫馨又不失精緻的餐廳環境適合浪漫的兩人約會。

建議住宿:

Red Lion Bothell 就在Russell’s 對面僅兩分鐘的車程，經過一天飲飽吃醉後，最適合在這個零靜社區過上一晚準備明天的行程。在下午 Check in 之後亦可租借酒店單車，健康遊遍各個景點。

福利！現時凡在登記入住時使用 Seattle GPS 即可享用 15% off 住宿優惠 !

第二天—Woodinville

想起 Woodinville，不少人立即聯想到酒莊。這個人口約萬二人的城市卻有著逾百間紅白酒、啤酒及威士忌釀酒廠，每逢週末都有大量市民，跟親朋戚友和愛人先到餐廳吃一個 brunch，填飽肚子後再到不同的酒莊品嚐種類豐富的美酒。

聖米歇爾城堡酒莊

如論華盛頓州最老牌的紅酒生產商，聖米歇爾城堡酒莊能說是數一數二。酒莊為遊人提供非常有趣味的免費酒莊遊覽，遊客不僅能了解到關於葡萄酒釀造的知識，得知各種關於酒莊本身的小傳說,他們還能用划算的價格購買到各類佳釀。當然，美酒美食總要伴隨著

歡快的音樂，而每年夏季聖米歇爾城堡酒莊都會在廣闊的草坪上舉辦音樂節，實行與眾同樂。

品酒小貼士

喜歡到各酒莊品嚐美酒的你們下妨購買一本 Woodinville 酒莊護照，只要拿著這本美美的護照到指定的釀酒廠，就能免費享受各類美酒。

薰衣草農場

Woodinville 薰衣草農場雖規模不大，卻全年開放，它提供各樣關於薰衣草的烹飪，手工等製作課程。6月至8月正值花期，農場即將開始U-Pick 採花活動，這裡還為聚會婚禮等大型派對提供場地，非常適合一家人一同前往體驗。