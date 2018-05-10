基拉韋厄火山突然噴發 居民快速撤離

熔岩於5月6日降至火山口下220米 （USGS 聯邦地質測量所）

5月3日，位於夏威夷島(Island of Hawaii，非州府火奴魯魯所在島)的基拉韋厄火山(Kilauea Volcano)突然大規模噴發，熔岩流入附近居民社區，目前未造成人員傷亡。

5月7日，約1700名居民撤離危險區域，估計近萬人受到火山噴發影響。熔岩到達區域超過40萬平方英尺，已毀壞35處建築，包括26棟民居。

5月8日，據中國駐洛杉磯總領事館消息，夏威夷島基拉韋厄火山大規模噴發目前仍在持續。當局已宣布火山所在Kilauea區橙色火山警報。

火山噴發引發地震，繼5月4日當地發生6.9級地震後，5日再次發生5.7級較大強度餘震。火山噴發產生的有毒氣體、粉塵嚴重威脅健康。火山、地震還造成地裂、森林火災等次生災害，毀壞房屋、道路、通信等設施。

夏威夷應急管理部門提示，沒有任何市售口罩可以有效防止火山產生有毒氣體，最好的辦法是按照當局要求撤離危險區域。

中國駐洛杉磯總領館提醒中國公民繼續關注火山爆發情況，遵從政府指引，避免進入高危險區域。如在夏威夷州，請主動聯繫親友，報告行程及平安。

夏威夷火山缺口達9個 岩漿射高23層樓

6日，此前被強制撤離的Leilani Estates的部分居民，暫時可回家帶走被困的寵物，藥品和必要的文件。截止6日下午6點，該地區再次被強制撤離。

5日晚間，火山噴出熔岩的缺口已增加到9個，岩漿最高噴射至230英尺的高空，至少有9棟建築被岩漿燒毀。

約有240名民眾和90隻寵物搬入紅十字會位於夏威夷的緊急避難所，此外，還有數百名居民搬到家人和朋友處暫住。聯邦地質測量所(USGS)確定，最新噴口噴射的岩漿高度有23層樓這麼高。

從基拉韋厄火山口湧出的熔岩流向馬路，將部分路段覆蓋並起火燃燒。熔岩也在樹木繁茂的地區蜿蜒而行。夏威夷當局6日再次重申，火山噴發情況十分不穩定且危險，這場天災可能持續幾個星期甚至幾個月。

夏威夷火山噴發並發6.9級地震

基拉韋厄火山突然大爆發的第二天，4日中午，夏威夷又發生6.9級地震。目前尚無人員傷亡報告。

7天之內，基拉韋厄火山地區發生逾800次地震。 4日的6.9級地震則是43年來夏威夷發生的最大一次。幾乎就在同一地區，1975年曾發生7.1級強震。

太平洋海嘯預警中心表示，從強度來看，本次地震不會引發海嘯。

基拉韋厄火山是全世界最大、最活躍的火山之一。此次大規模噴發導致熔岩吞噬森林植被並流入附近居民社區，對老人、敏感人群、呼吸道疾病患者等尤易造成影響的含硫氣體濃度驟升。

在爆發前幾天，Leilani部分地區鋪砌道路出現了地面新裂縫。居民們注意到裂縫沒有放出熱量或蒸汽，但很明顯裂縫是由於岩漿在下面形成的壓力而造成。

美國地質調查的夏威夷火山天文台地球物理學家Asta Miklius說，科學家們無法預測火山噴發會持續多久。