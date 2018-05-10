特朗普宣佈美國將退出伊核協議

美國總統特朗普8日宣佈，美國將退出伊核協定，並重啟因伊核協定而豁免的對伊朗的制裁。 國際社會對此高度關注，多個國家和國際組織領導人發表聲明，闡明立場。

聯合國秘書長古特雷斯8日發表聲明，對特朗普宣佈美國將退出伊核協定並重啟對伊制裁表示「嚴重關切」。 聲明敦促伊核協定其他參與方「全面履行各自承諾」，敦促聯合國其他會員國支援該協定。

俄羅斯外交部8日發佈公告，稱俄羅斯對美國單方面退出伊核協定並恢復對伊制裁的舉動「深表失望」。 公告說，伊核協定是經過聯合國安理會決議核可的重要多邊協定，是國際社會為實現世界安定、防止核擴散的重要成果。 伊核協定在實施的過程中已經證實了自身的有效性，美國沒有任何理由破壞該協定。 美方此舉體現出了美政府在處理內外事務能力上的不足。 公告還說，俄羅斯願意與伊核協定其他各方繼續保持互動，並繼續與伊朗展開積極合作。

法國總統馬克龍、英國首相特雷莎·梅、德國總理默克爾8日發表聯合聲明，對美國總統特朗普決定退出伊核協定表示遺憾，並標記法英德三國將留在伊核協定內。 三國領導人呼籲，所有相關各方繼續致力於全面落實這一協定，「秉承負責任的精神開展行動」。

法國總統馬克龍說，法德英等國將為達成一個更大的框架協定共同努力，新的框架協定將包括2025年後伊朗核活動的監督、伊朗彈道導彈計畫以及中東國家的穩定，尤其是敘利亞、葉門和伊拉克等國局勢。

歐盟外交和安全政策高級代表莫蓋裡尼8日在羅馬就美國退出伊核協定發表講話，稱歐盟將繼續支援伊核協定。 她認為，伊核協定是「國際社會最偉大的成就之一」。

敘利亞外交部8日發表聲明，強烈譴責美國總統特朗普宣佈美國將退出伊核協定的決定。 聲明說，特朗普這一決定再次證明美國對國際條約和協定的無視和不遵守，國際社會對這一決定的譴責表明了美國的孤立，美國的錯誤政策加劇了世界局勢緊張，影響地區和世界的安全與穩定。

以色列總理內塔尼亞胡發表電視聲明，稱以色列「完全支援」特朗普總統退出伊核協定的「大膽決定」。 他在聲明中說，以色列從一開始就反對該協定，並認為協定中取消對伊朗制裁的條款已經造成了災難性後果。

若利益獲保障 伊願繼續履協定

伊朗總統哈桑·魯哈尼（Hassan Rouhani）7日在該國電視演講中說，美國和以色列必須知道，他們面對的是團結一致的伊朗，一旦特朗普決定退出伊核協定，「他們很快會前所未有的後悔」。

魯哈尼還表示，伊朗已針對特朗普的任何決定準備好預案，包括沒有美國參與的核協定。 他稱，倘若伊朗能夠在沒有美國的核協定下取得所需，就是伊朗利益獲得保障，伊朗將願意繼續履行協定。

魯哈尼再次重申，如果國際社會希望確認伊朗不會有核彈，該國已經再三表明現在沒有，將來也不會有。 但如果國際社會希望削弱伊朗國力，限制伊朗在地區或全球的影響力，將面臨強烈抵抗。

英法德籲特朗普勿棄協定 國際油價再創新高

特朗普總統在8日宣佈退出伊核協定。 對此，英、法、德國7日最後呼籲特朗普不要放棄這項協定。

正在美國訪問的英國外交大臣伯里斯·詹森7日表示，特朗普有關伊核協定提出的要求是「合理的」，詹森當天就伊核協定會晤美國國務卿蓬佩奧及副總統彭斯，試圖為說服美國繼續留在伊核協定做最後的努力。

同時，法國外長勒德里昂7日在柏林會晤德國外長馬斯。 法德兩國外長表示，不論美國政府對是否遵守伊核協定，有何新決定，德法兩國都將繼續堅持遵守這一協定。

德國外長馬斯還警告，伊核協定如果「崩盤」，可能會使中東地區的緊張「升級」。 他還強調，華盛頓的主要歐洲盟國仍堅信，挽救核協定可「讓世界更安全」。

7日上午，隨著美國威脅退出伊朗核協定的時間日益臨近，美國WTI原油上破70美元整數關口，為2014年11月27日以來首次，創三年半新高。 布倫特原油升至75美元上方，上海原油期貨日內漲3%，逼近460元/桶，亦創掛牌上市以來新高。

美國退出伊朗核協議 日本表達極度遺憾

特朗普8日宣佈退出伊朗核子協議，日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉(Yoshihide Suga)9日表示，對此感到非常遺憾。

此外，日本外相河野太郎(Taro Kono)稍早指出，日本將密切注意特朗普決定退出伊朗核子協議可能帶來的衝擊。

根據日本外務省發表的一份聲明，河野表示，日本會與其他相關國家持續會談，以保留該協議。

特朗普宣佈退出伊朗核子協議，國際社會反應不一。歐洲方面表示遺憾、德黑蘭方面憤怒不已、以色列與沙烏地阿拉伯歡迎力挺、伊朗的盟友則同聲譴責，而當年此協議的催生者美國前總統歐巴馬(Barack Obama)則批評這是背棄盟友。

為遏制伊朗的核子計畫，美國、英國、中國、法國、俄羅斯及德國2013年6月與伊朗展開談判。同年11月，達成臨時協議，並於2015年4月敲定最終協議，同年7月14日簽署。這項協議於2015年7月20日獲聯合國安理會批准，2016年1月16日生效。

根據這項突破性的伊朗核子協議，德黑蘭當局同意凍結核計畫，換取國際放寬懲罰性制裁，使得伊朗與西方長達12年的對峙得以落幕。然而，美國總統特朗普堅稱這項得來不易的協議「很爛」，他8日宣佈退出這項協議、恢復對伊朗施加制裁。

歐盟重申 支持伊朗核協議

在美國總統特朗普即將宣布是否退出伊朗核協議之際，歐洲聯盟8日在和伊朗代表進行會談之後重申，歐盟支持伊朗核協議。

根據歐盟發布的聲明，英國、德國、法國以及歐盟的資深官員，8日在歐盟總部布魯塞爾(Brussels)會晤伊朗副外長阿拉奇(Abbas Araghchi)，並利用這次會談的機會重申，他們支持各方持續、全面、有效的執行這項協議。

伊朗在2015年和聯合國安理會5個常任理事國：美國、中國、俄羅斯、英國和法國，再加上德國，共同簽署聯合全面行動方案(JCPOA)，也就是伊朗核協議，伊朗同意限縮其核子活動，以換取國際社會放寬對伊朗的制裁。