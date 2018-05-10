原文 | Tracy Wang

編譯 | Zita Lam





太平洋盆景博物館最新展覽「盆景生活藝術：設計的基本元素」在上月底在其費德勒爾韋 （Federal Way）的露天林木場地開放予市民參觀。作為美國唯一專門展覽盆景藝術的博物館，它擁有全國最具地域多樣性的盆景收藏品，並利用座落在天然森林的地點優勢，塑造出一個與盆景互相輝影的清靜環境。





是次項目得到三方專業人仕—盆景藝術家，陶瓷藝術家和展覽策劃團體—合作一改傳統盆景藝術的構思，讓觀眾能以新的角度認識盆景設計和藝術基本元素。從線條，形狀，空間感，顏色，到紋理，市民能跟著不同的展覽部份，圍著博物館走一圈。途中，他們還有機會看到來自六個國家的各種盆景，及了解到這藝術品如何影響我們的情緒或刺激我們的思維過程。





各設計元素的展覽區都會延伸一些深入的問題，觀眾在欣賞這些藝術品之餘，同時在反思人們和大自然的關係。這展覽無疑是給大眾一個機會與盆景共存和研究它們的形態及設計概念。



由於盆景是活體雕塑，太平洋盆景博物館館長Aarin Packard 指盆景的日常護理很重要。每個盆景的護理根據樹種不同而別，日常互動是重要一環來確保每個盆景都被澆灌和餵食。 情況與養寵物一樣，照顧盆景每天都需要護理，而且全年無休。





博物館由1989年設立起，它的收藝品有不少都是歷史悠久。隨著這些年來的不斷發展， Packard 明白到盆景藝術品不能像二三十年前般保持同樣的展示方式，因此他特別著重盆景美學的重要性。與博物館中完成的雕塑不同，各盆景都根據生長情況需要不同的護理及修葺以保持其外觀，對Packard 而言，改變必須基於某種原因，並始終以他們的原始形象為基礎。





每逢季節轉變，盆景在不同方面都得到全面的照顧。 例如在冬天的時候，為避免根部死亡，太平洋盆景博物館的工作人員會將盆景放置在一些溫室或一些圍牆內。 目前，他們正在關注盆景上任何潛在的真菌病。這個戶外博物館為人們提供了完全不同的體驗，他們的展覽以互動形式教育人們盆景美觀設計背後的意念。





展覽將開放至2018年9月30日。有關「盆景生活藝術：設計的基本元素」詳情，請到http://pacificbonsaimuseum.org/on-view/exhibits/