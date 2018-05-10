聽障劇院雙語演繹《仲夏夜之夢》

文 | Zita Lam

西雅圖的劇場社區一向致力提倡平等機會，為了讓聽障及失聰人士都能一起支持本地舞台表演，不少劇團都已增設字幕系統及手語服務。近年，愈來愈多劇目與本地聾啞演出團體合作，以 Sound Theatre Company (STC) 為例，他們正與聾人聚光燈（Deaf Spotlight）上演莎士比亞名著《仲夏夜之夢》。

故事圍繞在四名關係錯綜複雜的戀人。發生在古希臘的雅典，年輕的赫米婭與拉山德相愛，可是赫米婭的父親卻希望她嫁給狄米特律斯。於是，赫米婭與拉山德逃到城外的一片森林裹。但他們不知道的是，赫米婭的好友海倫娜其實深深愛著狄米特律斯，因此把赫米婭與拉山德私奔的消息告訴狄米特律斯。兩人亦紛紛跑到森林裹希望找到逃走的一對。

森林裹住著許多小精靈，而仙王和仙后正在吵架。為了捉弄仙后，仙王命令一個小淘氣精靈去採一種花汁，拿來滴在仙后的眼睛裹，那麼她醒來就會狂熱地愛上第一眼看到的人。仙王在過程中得知這兩對戀人的情況，便命令小精靈也把花汁滴在他們的眼睛，可是一個錯誤令這四角關係更加複雜！與此同時，為了給雅典公爵的盛大婚禮助興，一群業餘演員也在森林裹排練一齣喜劇。正在排練的演員波頓無意闖進仙后的寝室，當仙后張開雙眼時，對眼前的波頓一見鐘情。到底仙王最終會怎樣拆解這局面？而四位年輕人又能否跟相愛的人一起？

由 STC主席 Teresa Thuman 和活躍在西雅圖/俄勒岡莎士比亞戲劇節的 Howie Seago 聯手導演，這劇以美國手語和英語同步進行。透過巧妙的舞台設計，精緻的服裝，與及演員的默契，聽力正常或是聽障的觀眾都能一起欣賞這關於愛情的喜劇。

尤其是莎士比亞深奧的台詞，對演員來說挑戰度頗高。無論是比手語或以英語表演的他們，都需要極高的專注力，觀察對手的形態再作回應。幸好的是，兩名導演成功地把這劇目以煥然一新的方法帶給觀眾。

「因為要忠於其複雜的文筆和詩歌，所以把莎士比亞翻譯成美式手語是一個巨大的挑戰。」Seago指，「我們創造了很多『新而古老』的手語去正確表達這些台詞。」

時間，就是一個好例子。在古希臘的雅典還未有手錶這概念，Seago說當演員要表達時間時，不能單單只指向手錶，而是使用太陽或月亮標誌的位置來指示時間。

聾人聚光燈是一個為支持太平洋西北地區聽障及失聰人士而設的組織，一直以來鼓勵他們的創作及保障他們的需求能被滿足。

《仲夏夜之夢》 上演至 5月12日（週六），門票可到http://www.soundtheatrecompany.org/ 購買。