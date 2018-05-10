香港離婚率「止血」 外遇仍是最痛

香港的離婚宗數在2016年「止血」，跌至近7年來最低，但仍有逾1.7萬宗。關注港人婚姻狀況的機構調查發現，近半受訪者認為外遇是最具威脅的離婚因素，其次為家暴。該機構設計「婚姻體檢」問卷，助夫婦藉此為婚姻關係「把脈」，並互相了解，例如兩人面對問題時的解決方法有否分歧等。

蘋果日報報導，城市青年商會在今年3月及4月透過街頭民調及網上問卷接觸共1200人，結果顯示48%受訪者認為外遇是婚姻的最大威脅，家暴亦有24%，另一半沾染惡習及雙方感情變淡則各占5%。至於教養方式不同、性事不協調及苦無子嗣排榜尾，只有1%至2%受訪者揀選。

報導指出，合作推動「一婚．一生」計畫的香港婚姻及家庭治療協會主席魏素華指，外遇只是婚姻破裂的徵狀，而非原因，她前年曾輔導過一對結婚8年的夫婦，妻子發現丈夫有外遇，魏首先與兩人分開見面，避免他們帶着負面情緒溝通，其後指導他們檢視雙方關係，鼓勵他們多花時間與對方相處，最終成功修補感情裂痕。

兩機構設計的婚姻體檢問卷已上傳網頁，包括40條問題，夫婦二人分別就伴侶有多可靠；感覺婚姻有多快樂；是否享受與伴侶獨處時光等評分。問卷又假設夫婦存在衝突，問及會選擇讓步還是堅持己見。據報導，香港婚姻及家庭治療協會董事會委員劉志遠稱，最終得分越高，反映對婚姻的滿意度越高。問卷不記名，但機構會收集填寫問卷者的答案做分析，計算需要求助的分數指標。