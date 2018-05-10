白宮聲明提台灣 特朗普「強烈」反對中國施壓美航空公司

對於中國民航局致函給多家美國的航空公司，要求不得將台灣、香港與澳門列為國家；白宮5日發布聲明表示，美國強烈反對中國試圖強迫私營企業使用特定政治性用語，並稱中方的要求是「歐威爾式」的謬論，呼籲中方停止威脅與脅迫美國的航空公司與人民。

白宮表示，總統特朗普競選時就反對「政治正確」；特朗普將為美國抵抗中國共產黨把它「政治正確」觀念強加給美國公司與人民的行為。

白宮的聲明提及台港澳，指4月25日中國民航局致函36家外國航空公司，其中包括多家美國的航空公司；該通知信函要求公司改變其網站和文宣等如何標註台灣、香港、澳門，以符合中國的標準。

白宮稱，這是「歐威爾式的謬論」（Orwellian nonsense），也是中國將其政治觀點強加於美國公民與私營公司的一部分作為。

歐威爾主義（Orwellian）指現代政權藉由宣傳、誤報、否認事實等執行社會控制；歐威爾著名作品「1984」曾描寫某政府捏造虛假歷史以達到政治目的。

白宮指出，中國內部壓制網路，世界聞名，中國想對美國人與其他自由世界傳播其審查制度與政治正確的行為，將受到抵制。

白宮表示，美國強烈反對中國試圖迫使私營公司在其對外公布的內容使用具體的政治性語言，「我們呼籲中國停止威脅和脅迫美國的航空公司與公民」。

美國「外交政策」（Foreign Policy）雜誌上個月27日刊出一篇獨家報導指出，中國民航局已致函聯合航空公司與美國航空公司，要求其全球業務遵守中方的反分裂，意味必須移除任何涉及將台灣、香港和澳門作為國家、獨立於中國之外的內容。

「外交政策」引述消息來源說法指出，中國民航局措辭強硬的信函要求這兩家航空公司，對全球公眾發布的內容都必須遵循中國法律，並給予航空公司執行其要求的時間表；信中威脅若不服從，就要將此事交由相關網路安全機構處以懲罰。

美國國務院一名發言人30日以背景說明方式表示，美方反對北京方面指使美國公司如何規畫其網站，並稱若有必要，美方會考慮採取適當行動應對中方的不公平舉措。