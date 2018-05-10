臺大「拔管事件」惡化　兩千師生抗議政府干擾校政

臺灣大學新任校長管中閔被政府退任事件擴大。近兩千名臺大師生週五（4日）靜坐罷課，抗議教育部退回經民主程序遴選的校長。前總統馬英九亦到場聲援具有國民黨籍的管中閔，認為要平反事件。有學者認為今次校長委任爭議，已演化成政治事件，原因是管中閔不支持臺獨，擔心未來大學教職員不支持臺獨，恐怕無法在大學任教。

臺灣大學的學生原宣佈週五下午四時罷課及靜坐，抗議教育部退回臺大經由民主程序推選、具有國民黨籍的新任校長管中閔，並要求在剔除管中閔參選資格的情況下再投票選校長。臺灣輿論將事件稱為「拔管案」。

學生後來和校方協商後，把罷課變為靜坐。近兩千名教師和學生，在校園內背對行政大樓高呼口號，學生傍晚前往校門獻花並舉行晚會。

前總統馬英九下午前往校園簽名支持，並在師生簇擁下遊行到校門口獻花。馬英九說︰我們非常擔心，「拔管案」不平反的話，損傷的不只是管中閔一個人和臺大的前途，而是全臺灣教育的前途。大學沒有自治，政府不依法行政，臺灣的大學不可能發展到跟其他世界先進國家一樣。

世新大學教授王曉波認為，拔管事件涉及政治問題。

王曉波說︰政治問題，因為管中閔不是臺獨，理由很簡單。像現在政治大學那個支持臺獨的，不是馬上可以選校長嗎？以後臺灣的大學校長不能不臺獨，院長不能不臺獨，系主任不能不臺獨，甚至於教授不能不臺獨，你不是臺獨根本當不了教授。

今年一月五日，臺灣大學遴選委員會推舉下屆校長，具有國民黨籍的中央研究院院士管中閔，打敗其他綠營背境對手當選。自此，從民進黨、立委以及多個政府部門的官員，開始以管中閔抄習論文、曾在大陸教書、在上市公司擔任獨立董事等理由，認為他人格品德有問題，拖延不准上任。

最後查明都是不實指控，教育部長潘文忠需要問責下臺。蔡英文跟著提名當時擔任「拔管小組」成員的吳茂昆出任部長。

吳茂昆上任後隨即廢除管中閔當選資格，在輿論追問下，吳茂昆較早前以學術不需要民主，來回應政府干預大學自治問題。

這次的臺大校長遴選爭議，已經讓部分臺大教授對於政治力介入感到失望，加上臺灣教授薪資過低決定出走，恐引起教師「逃難潮」。

根據《聯合新聞網》和《風傳媒》報導，臺大理學院一名資深教授表示，這15年來臺大在世界的排名一直往下掉，現在已經不如香港和大陸，但國內還是一直在吵政治，直言「沒有校長，校內沒有士氣，經費又少，怎麼往前衝？」

這名資深教授不諱言地表示，「拔管案」無疑是對臺大和國內科技研究發展是致命打擊，只怕這場政爭還沒結束，高級研究人才恐就走光光。他還透露，「理學院起碼就有5、6人要走」，而且香港大學開出3倍的薪水，月薪就6、70萬元，系上還有2名年輕教授跟他一起走。

另外有一名獲得科技部「年輕學者養成計畫」海外得獎人、美國頂尖大學的博士後研究員也透露，原本已經放棄美國高薪工作要回臺任教，但教育部的「拔管案」已經讓他動搖這個決定；還有一名加州柏克萊大學畢業、現在是國外頂尖實驗室的年輕學者，也在拔管案後公開宣示，不回臺灣找教職。

就有臺大教授直言，這15年臺大在國際排名直直落，競爭力不如以往。(圖／TVBS，中央社)

另外一名工學院的教授提到，香港大學也同樣開出3倍年薪的優渥條件，大舉挖角臺大教授，而且人數超過數十人。他甚至直言，「以前他們來很難挖，臺大多少有點光環，但這件事，可能是人才逃難的最後一根稻草。」