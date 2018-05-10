港交所放寬規則，小米申請在港上市

中國電子設備製造商小米選擇香港作為上市地點，外界普遍預期這將成為一次規模巨大的首次公開募股(IPO)。小米目前已經成為了世界上最大的智慧型手機公司之一。

小米的選擇對香港這座城市而言可謂一次勝利，後者錯過了近幾年阿里巴巴及其他中國大陸崛起的互聯網公司的轟動性IPO。就在幾天前，港交所的官員們剛剛放寬了規定，以獲得一些大型科技公司的股票發行。

在一份向港交所提交的申請中，小米表示計劃將通過公開募股籌集資金，具體數額未作說明。小米表示將利用該資金開發新的智慧型手機、智能電視、家用音響及其他家用電子設備，還將為該公司擴展至中國市場之外的雄心提供資金。

該文件表明，小米將利用香港現在允許企業向高級內部人士發行優先股股票，並向公眾發行投票權較少的股票的規則。小米稱，因為這種安排，其創始人、董事長兼首席執行官雷軍將在股票發行後保留對公司的控制權。

小米作為廉價智慧型手機製造商起家，那些產品有時被批評為模仿蘋果的iPhone。它通過大量傳播營銷和它在中國建立的用戶群體培養了一批忠實的追隨者，他們會對手機的操作系統提供調整和修復建議。

兩年前，當華為和Oppo等其他中國公司開始以具有競爭力的價格推出手機時，小米遭遇挫折。此後，它重新整合了陣容，並開始向印度和其他新興市場擴張。據國際數據公司(International Data Corporation)稱，小米目前是全球第四大的智慧型手機製造商，僅次於三星電子(Samsung Electronics)、蘋果(Apple)和華為。