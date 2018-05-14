每人1美元 在線眾籌建社區市場

（編譯：鍾詠鈺）MarketShare是西雅圖的一個非盈利機構，在這30天的在線眾籌活動中，尋求10萬份1美元的捐贈。這筆資金將允許MarketShare和其他合作夥伴共同完成金街市場（King Street Market）的項目提案，並開始與西雅圖市政府和重要社區團體進行下一個階段的實施。 MarketShare將重點放在活動上，捐贈金額限制為1美元，主要目標是通過這捐贈活動傳達民眾的支持。 該組織的變化理論是：食物創造聯繫，聯繫創造社區，社區創造住所。

金縣（King County）擁有超過40萬移民、難民和本地人，他們分別來自100多個不同的國家和地區，並且有超過170種語言。這種多樣性為人們和文化提供了一個通過食物來將世界各種語言聯繫在一起的機會，一頓美味的餐點就可以將大家聚集在飯桌，進行社區交流。金街市場可以兌現對社區的承諾，成為對種族和社會多樣性、包容性和公平性的生動象徵。

MarketShare表示，公共機構必須從群眾活動發起，從社區創造共同的價值。食物是這個機構的基礎，因為它具有將人們凝聚在一起的獨特而強大的力量。 MarketShare從社區需求開始，引導一個過程，涉及公共、私人和非營利組織的資源和技能，以最大限度地創造真正的公開市場，而金街市場（King Street Market）每兩年將會孵化出10個食品攤位，這些攤位將由資源貧乏的企業家擁有和經營，包括移民、難民和本土的居民。本次捐贈將幫助金街市場建成並實現社區化慈善運營。每個人都可以從金街市場中展現自我，1美元的捐贈水準應該可以讓絕大多數人參與這個活動，重點在於幫助人們發現並表達他們對食物、文化、社區、住所和社會正義的熱情。地址：815 1st Ave #58, Seattle, WA 98104電話：206-713-0397