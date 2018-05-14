人頭稅爭議繼續 市區餐廳感激亞馬遜

（編譯：Dawn）由西雅圖市議會推動的人頭稅（Head Tax）徵收計劃帶來的爭議還在繼續。作為餐廳老闆及主廚的伊桑‧斯圖維爾（Ethan Stowell）在他的臉書官方主頁上公開感謝亞馬遜。

斯圖維爾擁有並經營著幾家西雅圖最好的餐廳，包括Staple and Fancy, How to Cook a Wolf和 Tavolata。週末的時候，斯圖維爾發布了一張亞馬遜生態球的圖片，並配上簡單一句話：「嘿，亞馬遜，非常感謝你支持我們餐飲行業。」

「我沒法舉出多個亞馬遜直接幫助到我的例子」，在周一早上的節目中斯圖維爾如是說，「我只是單純認為社區裡有高薪工作是件好事。」

對於此話並非無爭議。

毫無疑問，市區數百家新興的餐館確實要感謝亞馬遜給他們帶來的商機。但如果你憎恨資本主義或是將由議會領導不力造成的問題歸咎於亞馬遜的責任，那就有點過分了。斯圖維爾就收到了來自一些粉絲和專職在線活動家的指責。

例如有一篇回覆說道：「我現在可能不得不重新考慮是否要在Staple and Fancy用餐了。」

但我們沒办法證明這篇推文的作者是否有在那裡用餐的計劃，這可能只是一種嚇唬商家的策略。

「因為雖然亞馬遜可能對餐飲業有所幫助，但實際上他們在真正幫助到西雅圖方面做得很少，」另一條回覆如此說道：「而你作為一個對西雅圖確實做了很多事而且真正關心社區的人，這樣說讓我很驚訝。」

這篇推文對亞馬遜的抱怨顯然是不正確的，幸而斯圖維爾也作出了回應。

「你為什麼會感到驚訝？」 斯圖維爾問道，「我不贊成就業稅，而且我認為市議會在不公平地中傷一些企業，尤其是亞馬遜。我相信亞馬遜會很樂意出資幫助解決無家可歸者的問題，同時亞馬遜也是我們公司最受歡迎的組織之一Farestart的大力支持者。」

亞馬遜的慈善工作在很多方面都具有長遠性。在當地，他們為教育聯盟（Alliance for Education）、美國分數（America SCORES）、美國紅十字會（American Red Cross）、用心藝術（Art with Heart）以及藝術基金（Arts Fund）等都做出了大力慷慨的支持，而這些還只是他們幫助的以字母A開頭的非營利組織而已。

最有趣的回應來自於當地音樂製作人「猜測」（Spekulation）。在推特上，他稱斯圖維爾為「馬屁精」在「抱亞馬遜的大腿」。仔細看看他的推文就不難發現他就是個反亞馬遜的鍵盤俠。然而，諷刺的是「猜測」卻是在亞馬遜平台出售他的音樂。恐怕他有再多不滿，也不會對通過亞馬遜獲利說不吧。

斯圖維爾說：「我只是一個更傾向於做出點積極改進的人。與其一直抱怨他們有多糟糕或者要求他們因為糟糕而做補救，不如讓我們共同合作，一起做出改進。」

斯圖維爾表明了他的態度。針對亞馬遜的人頭稅是危險的、有誤導性的和惡意反大企業的提議。斯圖維爾也不是唯一一個表明態度的餐廳。 Dick’s Drive-In和Rachel’s Ginger Beer也在做出相關回應。他們表示，更願意支持以創新方式解決無家可歸者的問題，例如讓企業將稅款直接捐贈給相關組織用以抵稅，而不是讓西雅圖的政客們去收更多的稅。這兩家公司的代表在西雅圖時報寫道：如果市議會堅持通過這項極具誤導性的就業稅提案來為毫無計劃的重大問題買單，我們會提出一個折衷方案：讓這些企業直接捐助那些解決無家可歸者問題的慈善機構，或者建立低收入住房，而不是讓這​​筆稅收流經政府官僚而帶來必然的浪費。

換句話說，我們不放心錢在市議會手裡，我們寧願直接把錢捐給那些知道如何解決問題的組織，這樣顯然更合理一些。畢竟，在無家可歸者問題變得愈發嚴重的情況下，市議會究竟致力解決了多長時間？