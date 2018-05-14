提高警惕 慎防詐騙電話

（編譯：鍾詠鈺）有一家西雅圖的旅行社反映，最近有不少客戶收到了來自西雅圖本地的電話號碼預先錄製的中文欺詐性信息。詐騙電話自稱是官方官員，並持有客戶的護照。

這個詐騙電話的本地電話號碼是206-261-0080。通話從預先錄製的中文語音開始，提示您需要撥打另一個電話號碼。信息聲稱他們是當地西雅圖聯邦快遞辦事處的官員，並持有一個包含大量欺詐性護照的包裹，其中一個包裹上有您的名字。然後稱，因為北京警察局正在處理此案，您必須撥打一個中國官方號碼，並與妳在中國接觸過的任何官員通話。

旅行社的一名同事撥打了詐騙電話中提到的中國官方號碼+86 150-1002 9531，此號碼在語音中自稱北京市公安局大興分局，提示按下任何數字鍵可以直接與官方代表交談。她按下數字鍵，接聽電話的人是一名男子。這名詐騙者說，「這是一個很嚴重的問題，您必須接受嚴肅的官方調查」。緊接著他表明，「警察局有一批欺詐性護照，其中有一個就是您的。」

旅行社的同事給他們提供了一個假名字，隨後，詐騙者就聲稱他們已經掌握了她的所有信息，如地址、身份證件和護照。旅行社的同事順勢表示她不知道該怎麽做，她假裝非常擔心這些信息在那裏，並且詢問她應該怎麼做。詐騙者告訴她，他們稍後會與她聯繫，提供更多信息。

旅行社的同事已經給這次通話錄了音，不久後就收到了一個來自中國電話號碼的消息，他們聲稱已經找到了一個有數百萬美元的銀行賬戶，並且這個銀行賬戶持有人的名字是她之前提供的假名字，詐騙者讓她盡快回電。

為了提高詐騙電話的真實與可信程度，他們還向旅行社的同事提供了一個欺詐性網站的網址：http://police.bjdx.gov.cn/。當然，這個網站不是真實的公安局的網站，他們只是為了提供證據去證明他們是真正合法的，而做出來的這樣一個假公安局網站。

旅行社表示，近日來，很多客戶接到詐騙電話，他們打電話詢問旅行社是否有打電話給他們。很明顯，詐騙者的目標是講中文的人，而人們並沒有意識到我們的社區存在著這種騙局。

在與華盛頓州總檢察長消費者部門通話後，建議大家向聯邦貿易委員會提出在線投訴。聯邦貿易委員會是美國政府的獨立機構，舉報欺詐性電話的網站是www.ftc.gov。

希望大家提高警惕，識別並舉報詐騙電話。