（晶晶專訪）緣份是很奇妙的。戴沅佰是馬來西亞華僑，徐羽妏是香港人。因為徐羽妏製作公司需要找歌手，戴沅佰通過朋友介紹認識徐羽妏，他們一拍即合，有共同的話題，他們的關係亦師亦友。作為制作人的徐羽妏欣賞戴沅佰，工作守時，甚至比約定時間早到，工作態度認真，敬業樂業，用心唱好每首歌。有一次，他們到內地表演，觀眾覺得他們很親切，像梅艷芳和草蜢的感覺，得到觀眾的讚許和認同，是他們最大的鼓勵。

戴沅佰，馬來西亞人，他是歌手、戲劇演員和主持。2008年，他獲得馬來西亞全國情歌大賽冠軍。唱片作品：2008年，《讓夢想成真》，2014年，《太嚴肅》。2010年至今，受邀擔任麗星郵輪亚洲巡迴演出表演嘉賓，演唱會場數超過500場。後來，被台灣經紀公司發掘到台灣發展演藝事業，不但發行了單曲，還參加了電視劇。2015年，擔任台灣電影節表演嘉賓。同年，台北個人售票演唱會。2016年，受邀到中國廣州、廈門、海南島作個人巡迴演唱。2017年，香港和美國舉辦個人售票演唱會。

他自己製作的「反串show」，最為經典。他反串的男扮女裝造型，比女士還要婀娜多姿，萬種風情。有一次，他在台上表演，台下的兩組觀眾，爭辯他到底是男性，還是女性，幾乎大打出手。

戴沅佰帥氣有涵養，歌唱得非常好，人生歷練豐富，未來他的星途，將如日方中，一片光明。