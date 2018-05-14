星巴克和雀巢合作 建立71億美元「全球咖啡聯盟」

本週一，星巴克宣布將與雀巢聯合，形成一個全球性的咖啡聯盟。作為聯盟的一部分，雀巢將獲得銷售和分配星巴克、西雅圖最佳咖啡（Seattle’s Best Coffee）、星巴克典藏（Starbucks Reserve）、茶瓦納（Teavana）、星巴克免煮咖啡（Starbucks VIA）和Torrefazione Italia包裝咖啡和茶的權利。

雀巢將支付星巴克71.5億美元，同時星巴克將成為授權者和供應商。星巴克旗下品牌還將進入雀巢的膠囊咖啡系統。這份合約不包括店內售賣的現飲咖啡、果汁和茶。

「這個全球咖啡聯盟能通過雀巢的名氣把星巴克的體驗帶到更多更多的人家中，」星巴克CEO和總裁凱文·約翰森（Kevin Johnson）說。「這份歷史性的聯盟是我們關注與不同消費者需求所做出的改變的一部分，我們也很高興能和價值觀相同的公司合作。」

「這次的合作是雀巢目前發展最快的咖啡產業中很重要的一環，」雀巢CEO馬克·施耐德（Mark Schneider）說。「有了星巴克、Nescafe和Nespresso，我們在咖啡界就聯合了三大品牌。我們很高興星巴克成為了合作夥伴。兩個公司都致力於提供優質的咖啡，並且都很高興被業界公認為可持續化咖啡生產的全球領導品牌。今天對於全球咖啡愛好者來說是美好的一天。」

這份合約預計今年夏天或初秋時可以最終敲定。