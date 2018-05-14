普吉灣住民最不喜歡：生活成本過高

（編譯：徐丁丁）比起以往令普吉灣住民頭痛的交通堵塞，生活成本過高成為了近些日子人們一直在抱怨的問題。

根據普吉灣區議會近來做的一項調查顯示，生活成本過高一躍成為人們最不喜歡普吉灣的方面。近2,000位來自金縣，基沙普縣，皮爾斯縣，斯諾霍米什縣的居民中，29%的人最不喜歡普吉灣的生活成本過高。13%的人不喜歡交通堵塞問題。12%的人不喜歡流浪漢問題。

今年早些時候，區議會預計在2050年中心普吉灣區的人口將達到6百萬。平均每年增長5萬5的人口。將近120萬崗位將會隨之產生從而適應人口增長。

Patch網站指出，生活成本變高不止發生在西雅圖地區。表爾威地區的生活成本甚至高過西雅圖地區以及其他城市比如：聖地牙哥、華府等等。事實上，表爾威地區是美國二十一世紀生活成本最高的城市。表爾威地區的四月平均房租達到2100美金，比上個月增長了0.3%。西雅圖地區緊隨其後，每月平均租金達2000美金。

Patch網站同時報道，臨近城市的房租租金也在日益上漲。連頓的房租比去年增長2.4%，是1590美金。塔科馬上漲了6.3%，現在是1200美金。埃弗里特增長了2.3%，平均達到1352美金。肯特上漲了4.8%達到了平均1427美金。

如果租房者想要租到更便宜的房子，可以瞄準平均租金只有904美金的斯波坎（Spokane）地區。大批西雅圖住民已經向東遷居到喀斯喀特（Cascades），遠離高生活成本的西西雅圖地區。