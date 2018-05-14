穿越古今的心靈洗禮 曲水流觴音樂會將於6月登場

(溫哥華消息)別具一格的曲水流觴音樂會，由溫哥華無弦居主辦，加拿大文化藝術研究院和漂木藝術家協會協辦。音樂會將於2018年6月13日在溫哥華猶太裔劇場（Norman Rothstein Theatre）舉行，另一場音樂會將於7月22日在美國紐約曼哈頓Kaufman Music Centre舉行。

本次音樂會主要為加拿大華裔作家協會籌款慈善公演，在藝術形式上，嘗試將中國最古老的古琴藝術，與當代流行音樂同臺呈示，進而探索雅俗文化、古今文化的交融與互動。

音樂會主要演奏與詠唱將由古琴演奏家湯月明和紐約環球娛樂公司職業歌星劉端萍擔任。

湯月明師從喬珊，也曾向成公亮，龔一學習《文王操》和《瀟湘水雲》，她二十年專研古琴，並全面涉略文史哲，儒道釋，以豐富自己的學識來提高對古琴的領悟，同時她積極為推廣古琴文化不遺余力，曾於 2005年和2009年在卑詩大學教授古琴，曾不間斷為加拿大華裔作家協會“秋之韻”詩會呈現古琴文化。近十年在中山公園為西方觀眾義演琴曲琴歌。2016年創建無弦居，全身心投入古琴文化傳播。

劉端萍是位來自中國的專業歌手，曾獲「廣東歌壇十佳女歌手」 和 「珠江三角洲最有影響力女歌手」殊榮，也在中國「珠海音像出版社」發行過個人專輯。1992年移民美國後，從1993年至今，隸屬「紐約環球娛樂製作公司」旗下歌手之一，她的足跡遍及美國東部有華人的地方，聯袂多位一線來自中、港、台的歌星同台演出，為當地華人獻唱。

音樂會由謝天吉擔任總策劃，由漢學家王健與國際多元文化發展基金會主席魏美蓉擔任主持。特邀嘉賓還有漢學家王健教授、加拿大華裔作家協會會長陳浩泉、朗誦家子珺、女高音陶冶、男高音思聰。演出節目有《流水》、《梅花三弄》、《女人花》、《似是故人來》、《青花瓷》、《長門怨》、《陽關三疊》、《華嚴字母起止儀》等。屆時，人們將在古樂、歌聲、禪聲、詠嘆聲中享受到穿越古今的心靈洗禮。

曲水流觴音樂會

演出時間：6月13日 下午7:30

地點：溫哥華猶太裔劇場Norman Rothstein Theatre

950 W 41st Ave., Vancouver, BC V5Z 2N7

票價：VIP$168 / $68 / $38

購票：

1）凱旋旅遊CEO莫艷紅Yan Hong Mo，本拿比麗晶廣場二樓凱旋旅遊總店, 2217-4500 Kingsway, Burnaby及凱旋旗下各門市: 溫哥華店/本拿比分店/百家店/蘭士登店/高貴林恒基店，地址可上網www.mtravel.ca 查看，或致電莫小姐604-838-6788。

2）列治文百家店「無弦居」, 1455-4380 No. 3 Road, Richmond, BC 電話：604-270-1135。

3）Liana, 604-270-1119。