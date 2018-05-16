四星齊賀母親節演唱會 范振鋒 李思欣 仇雲峰 林吉玲傾力演出 繞樑三日 掌聲不斷 溫情滿載

（晶晶報導）5月13日，星期日適逢母親節，下午4點至6點，雲豹娛樂公司與SNOQUALMIE賭場聯合舉辦，「范振鋒母親節演唱會」，華音舞蹈團助陣表演。舞台兩側設有特大螢屏，現場直播演唱會的實況。當天的演唱會，有兒女陪伴母親欣賞演唱會，又或者，母親剛剛跟兒女吃完午餐，趕來看演唱會，又或者演唱會結束後，闔家相聚，總之親情洋溢，隨處可見。四位實力唱將憑歌寄意，獻給母親們一場既溫馨，又精彩的演唱會。首首金曲令人聽出耳油，滿載的情，溫暖母親們的心。

由Snoqualmie 賭場與雲豹娛樂公司的MiPo Seto 聯合製作。攝影師：Hut Kwan, Gary Kwan, Nelson Tang主理：Mimi Kwan, Joyce Kwok和Louise Mok 錄影：Peter Wu 舞台總監：Bill Woo。

演唱會

繁星閃爍下，雲豹娛樂公司的製作人MiPo Seto，閃亮登場，並介紹當晚歌手。

首先，出場的是來自台灣歌手林吉玲。她以一首已故鄧麗君的串燒歌曲：《我的心裡只有你沒有他+熱情的沙漠》，開始她當晚的演出。她歌聲柔中帶剛，甜美的歌聲，緊緊的把觀眾的心抓緊，令觀眾聽得著迷，觀眾輕輕地跟著她和唱。當晚，她用串燒的方式演繹多首鄧麗君的歌，包括：《娘心》、《船歌》、《一見你就笑》、《甜蜜蜜》和《何日君再來》。一代巨星鄧麗君，雖然已經離開我們23個年頭，但是，我們仍然懷念她。林吉玲的歌聲猶如「再世鄧麗君」，當晚，她把金曲重新演繹，將金曲獻給已故的鄧麗君，和我們偉大的母親。



西城粉絲等侯已久的仇雲峰，重臨西雅圖，他用性感的聲線，唱出多首耳熟能詳的歌曲：《老鼠愛大米》、《愛情陷阱》、《今宵多珍重》，《 UNCHAINED MELODY》等。《半真半假》是他作曲兼原唱的歌曲，許多歌手曾翻唱此歌，但卻沒有他那份韻味，那份感覺。通曉樂器的他，用一把特別的吉他自彈自唱《念親恩》，緬懷他已故母親的恩情。吉他表面畫上京劇面譜的畫像，由西雅圖著名藝術家Tom Dang繪製。一把好的吉他，精細的畫工，純熟的演奏，再配合一把好的聲音，才是最完美的配搭。

仇雲峰與林吉玲的合唱歌曲：《在雨中》也是全場關注焦點。



之後，萬眾期待，多才多藝，郎才女貌的明星夫婦范振鋒和李思欣隆重登場。他們的到來，吸引了不少年青人慕名而來。他們夫婦是由香港專程過來，為了讓加州和西雅圖的觀眾，有一個不一樣的母親節，他們犧牲與母親相聚的時間，帶給觀眾歡樂的時光。名嘴DJ范振鋒，前香港TVB藝人李思欣，與觀眾互動, 玩遊戲，唱金曲，高潮迭起。當晚，范振鋒演唱多首金曲。他的歌曲悅耳動聽，感情拿捏適當。其中他演唱的《戀愛預告》，是其中一首香港樂壇，為致敬那些離我們而去的歌壇明星，而唱的歌曲之一。《你令我快樂過》是黎小田欽點，他在「小田金曲50年作品演唱會」中的歌曲。陶喆的《真的愛你》，曾陪伴他，在台灣渡過難忘的四年。當晚，他還演唱：《愛之初體驗》、《愛很簡單》、《陪著你走》、《大男友》等等。他與演技精湛、人靚聲甜的李思欣合唱《只有情永在》兩人情深款款，羡煞旁人。

最後，MiPo , 范振鋒，李思欣，林吉玲和仇雲峰一起以國、粵語唱出《綠島小夜曲》和《友誼之光》。「載歌載舞」團，獻上鮮花祝賀演出成功。

花絮

演唱會結束，雲豹娛樂公司的製作人MiPo Seto和粉絲們，在中國海景大酒樓，宴請歌星，有朋至遠方來，不亦樂乎? 拍照，狂歡，品嚐美味佳餚，大家盡興而歸。

簡介

當晚，來自香港的「全能藝人」范振鋒，他是香港演員、歌手及主持、音樂監製、電影監製、娛樂公司高層、食肆老闆、 前香港知名男子音樂組合Double. R的成員 他亦曾在香港電台遊戲節目《倫住黎試》、新城電台BBR《新香蕉俱樂部》、近期大受歡迎的清談節目《兄弟幫》當主持。現在，他轉向幕後發展，並監製多部網劇。

李思欣是前香港無綫電視藝員、節目主持和模特兒，現在是網上鑽石商店老闆。她亦是天泰娛樂文化公司的執行董事，近期投資獲利的林敏聰演唱會及電影《棟篤特工》。

林吉玲曾經參加台灣中環電視公司主辨的《鄧麗君之歌—-懷念歌唱比賽》獲全球總決賽冠軍。

仇雲峰音樂創作人，自己作曲的「半真半假」，Hit爆卡拉OK，獲《聽歌學英文歌唱比賽》冠軍。