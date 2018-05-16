幸福一直在路上 – 荷塘月色

光陰，像一條涓涓流淌的河流，聲聲不息。日子是柴米油鹽，是一花一草，每一個芬芳的記憶，我都執著。擁有一顆快樂的心，滿目便是草長鶯飛。拋卻陰霾，微笑向暖；心存善念，樂觀向上，讓人生豐盈而美滿。歲月如花，季節若歌，一抹詩意，一縷美好……

喜歡乾淨明亮的物事，更喜歡舒展自如的人。認為能夠把人生，活成淡定從容的人，極為難能可貴。前行的路上絆住腳的往往不是荊棘和石頭，而是心。看起來，是路鋪展在我們眼前，實際上，是心撲騰在路上。深一腳淺一腳，歡喜在路上，曲折在路上，幸福在路上。

走在微風習習的小路上，用心聆聽美感受美。坐在花紅柳綠的小園內，聽孩童銀鈴般的笑聲，看青年情侶手挽著手，臉上溢滿幸福的笑容，原來美就在身邊，像花一樣綻放，像雨一般清新，走過塵囂，感受大自然的帶給我們的芬芳；走過陰霾，感受生命給予我們的無限魅力。

原來美一直在我們的心裡。歲月無涯的荒野裡，看芳菲滿庭，楊柳輕舞，一縷微瀾的溫柔遙對山川。聲聲輕喚，繽紛一眉輕漾的風情。

生活中，難免會有一些事，不在自己的期望之中，於是，失落，彷徨，自責。其實，每個人一生中都會有許多遺憾，正是因為這些遺憾，讓我們堅定了行走的步伐，跌倒了我們再次站起，只有歷經挫折和困難，才會峰迴路轉。成功總是青睞於執著堅持和勇於挑戰的人。

前行的路上，我們總會得到一些東西，也會失去一些東西。要求的越多，我們活得就越累，何不偶爾放下對名利的苦苦追隨，用淡薄的心境來看看這個世界，感受清風朗月的安恬，欣賞碧水青山的美麗，或許你會發現不一樣的美好，或許你會找到真正屬於自己的東西。

幸福，其實在路上。走一步，有一步的風景；進一步，有一步的欣喜；退一步，有一步的心境。 給生命一個微笑的理由，別讓心承載太多的負重；給自己一個取暖的方式，以風的執念求索，以蓮的姿態恬淡，將歲月打磨成人生枝頭最美的風景。

心有多寬，路就有多寬。污泥裡可以長出蓮花，苦澀中可以醞釀甘甜，煩惱可以轉為菩提。生命如一葉輕舟，在浩瀚的江海裡行走，有風平浪靜，亦有波濤險阻。在浪靜的時候，切莫高歌，在波谷的時候，不必沮喪。一浪推一浪，便是人生的彼岸，也是修行的昇華。

歲月，濾過了那些雜質，讓清的越清，使我們在行走中悟出許多真理。然後，不斷尋找心靈的驛站。露從今夜來，讓我們踩著時光腳步的節拍，嗅著歲月彌香的味道，讓生命豐盈而溫潤。

當人生歷經了歲月的洗禮，回首，繁華終是過眼雲煙，而溫暖我們的依然是記憶裡那些美好的遇見，生命的美好也在不經意間，留下了些許珍貴的記憶。

日夜交替，寒來暑往，一切都依著自然而生長。錯過了花期，還有草木蔥蘢。遺失了年華，我們懂得了生命的厚重。歲月，依舊是山長水闊，煙火蔥蘢的模樣。

走過風雨，歷經滄桑，漸漸明白了許多。讓所有過往浩蕩成心間一曲清歌，隨風擊節。相信，只要心存美好與希望，幸福，就會一直在路上。每一個隨風起舞的日子，都因有愛而溫暖。