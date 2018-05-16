有聲閱讀會不會成為閱讀新趨勢？

隨著時代發展、科技進步，人們的閱讀內容愈加豐富、方式也日益多元化，從讀紙質書到讀電子書，再到如今的「聽書」(即有聲閱讀)，當碎片化的時間成為互聯網爭奪的重點後，用耳朵代替眼睛，正在讓閱讀有了更多可能。記者採訪讀者和業內人士瞭解到，有聲閱讀確實被越來越多的人歡迎，成為閱讀新的增長點。

何謂有聲閱讀？中國新聞出版研究院出版研究所所長徐升國說，是指通過有聲方式，包括通過錄音帶、CD、有聲讀書機、廣播、網路語音播報如移動APP、微信語音等，收聽圖書相關內容，「包括圖書朗讀、故事、外語學習、書評與圖書介紹等」。

按照這個定義，「聽書」的好處顯而易見，其一就是保護視力。90後黃菲菲(化名)從兩年前就開始嘗試有聲閱讀，至今仍然保持上下班乘車時間「聽書」的習慣，「這種閱讀模式挺創新，環境不受限制，對眼睛沒傷害，有些書的配樂、朗誦都很好聽，『聽書』是享受」。

據第十五次全國國民閱讀調查資料顯示，兩成以上國民有聽書(有聲閱讀)習慣，中國成年國民的聽書率為22.8%，較2016年的平均水準(17.0%)，提高了5.8個百分點。在未成年人群體中，聽書頻率也相當高，其中14—17周歲青少年的聽書率高達28.4%。

近年來國內有聲書市場也表現驚人。據喜馬拉雅FM相關負責人介紹，2017年中國聽書市場規模為32.4億元，同比增長36.7%，粗略估算，2018年有聲閱讀的市場規模約45億，「有聲閱讀正在全世界範圍掀起一場閱讀新革命」。

「僅舉一例，有聲書已成為喜馬拉雅FM平台上最熱門的收聽品類之一，目前用戶數占平台用戶數的17%左右，整個流量占平台總流量的50%。」該負責人介紹，「在我們平台上目前的有聲書活躍用戶每天聽書時長達3個小時，高頻用戶一年聽書15本以上，『聽書』這一形式已經被越來越多人接受」。

不過，仍有一些讀者不習慣這種閱讀方式。蔣斌(化名)說，自己一直以看紙質書為主， 「我習慣在看書的時候前後情節對照著來看，經常要往前翻，紙質書是看著最舒服的，有利於集中精力。而且『有聲讀物』內容不全，有些書沒有」。

第十五次全國國民閱讀調查資料亦顯示，當被問及「不聽書」的原因時，「沒有聽書習慣」是首要原因，超過半數的國民選擇這一選項，「不喜歡聽書的形式」「沒有感興趣的內容」「不瞭解有什麼聽書管道」也是制約國民聽書的因素。

「從『聽書』產生的經濟效益上來看，未來有聲出版的經濟產業鏈為傳統出版提供了更多可能。」 喜馬拉雅FM相關負責人並未否認這些制約因素，但他仍然認為，音訊這個媒介是移動互聯網環境下唯一的伴隨性媒體，「有聲書未來將擁有廣闊的市場空間，它和音訊課程的普及也許會帶來新的閱讀革命」。

對此，徐升國解釋，移動互聯網的發展提供了新的技術手段，降低了閱讀成本，便利了使用者參與內容製作，成為重要閱讀方式之一，所以可以算是閱讀新的增長點，「當然，作為一種新興閱讀方式，內容確實還需要不斷豐富」。