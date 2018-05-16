沒有母親的母親節 – 雨袂獨舞

這天上人間，誰的身影不牽引母親關愛的目光？誰的腳步不牽動母親深情的守望？這世界上，還有哪種摯愛能比母親的愛更深？還有哪種感情能比母親的情更真？還有哪種姿態能比母親的凝望更美？這天底下，還有誰能比母親更最知我們冷暖？還有誰能比母親更解我們煩憂？還有誰能比母親更懂我們悲喜？

在我生命的青山綠水間，有太多太多母親留下的愛的印跡。曾經，我把母親的嘮叨當作耳邊風，如今到了沒有母親的母親節我才真正領悟，這紅塵中，再沒有任何東西能比母親的嘮叨更珍貴，再沒有任何地方能比母親的胸膛更溫暖，再沒有任何言語能比母親的叮嚀更深情。曾經，我把母親的守護視作無所謂，如今到了沒有母親的母親節我才真正明白，這人世間，有太多的愛不該被辜負，而最不該被辜負的應該就是母愛和父愛；這人世間，有太多的人不能被遺忘，而最不能被遺忘的應該就是母親和父親。

母愛深深深幾許？其實，這世上沒有一首歌能完完全全地把母愛抒發，沒有一篇文能徹徹底底地把母愛詮釋，沒有一幅畫能把母愛淋漓盡致地描繪。

五月的風迎面吹來，它既讓我感覺溫暖，又令我無比傷感。細細算來，母親離開人世已經有整整四年零六個多月的時間了。在母親離開的日子裡，我曾無數次仰望天空和流雲，輕聲低問：「媽媽，您在哪？」「媽媽，您現在還好嗎？」在思念母親的日子裡，我曾無數次在佛前焚香長跪，祈求佛主能成全，讓我有更多的夢與媽媽再次相聚，深深相擁，不再分離……

我不知道，自己前世是怎樣的修行，才有幸修得今生母親與我的這份母女情緣；我不知道，自己前世是怎樣的付出，才有幸得到今生母親對我的一世慈愛和護航；我只知道，如果世上的愛如水，今生今世我還母親的最多只有一瓢，而母親給我的卻是一片海；我只知道，我生命中最大的幸福已在2013年的秋天戛然而止，我生命中最深的溫暖已在2013年的秋天悄然隱匿，我生命中最大的快樂已在2013年的秋天離我而去。

如今，只要在炊煙升起的地方，我都會忍不住駐足停留；只要聽見有人叫媽媽，我都會忍不住循聲而望。自母親離去之後，我品嘗過無數好吃的飯菜和食品，但再也沒有品嘗到過如母親做出的那種味道。自母親離開以後，母親用過的那個電話號碼我依然用「媽媽」這個稱呼保存，所以，每次妹妹或小外甥用母親在世時用過的那個電話號碼撥打過來，我總有片刻的興奮和激動，又有無盡的失落和惆悵。

一路走來，太多想念母親的夢，在天地間搖曳，在季風中憔悴，在時光裡飄零。那日，我翻遍島內島外老家和新家裡的所有相片，竟然沒有找見一張我與母親的合影，於是，心痛和追悔瞬間將我淹沒……

記得去年冬天從外婆家回來的路上，我和兩個妹妹回憶起母親，說著說著，小妹突然拿出手機，告訴我們說她手機裡有一段有關母親的視頻，當時我和大妹激動地跳了起來，結果令人遺憾的是，我在視頻了只聽到了母親的聲音，沒能看見母親的身影。

上個月，因為想念母親，我和大妹一起驅車前往鄉下老家，特意去母親的魚塘邊看了看。當我和妹妹遠遠望見魚塘邊上母親曾居住過的小屋時，兩人都忍不住淚流滿面。

走進小屋，小屋的擺設還是原來的模樣，屋裡只是多了幾個蜘蛛網，多了一層厚厚的塵埃。我和妹妹情不自禁地深吸了幾口氣，兩人都感覺屋裡隱約還有媽媽在世時的那種味道。

我和妹妹一人找了一根蘆葦，輕輕地把蜘蛛網一一挑開，然後，各自又找了掃帚和抹布把屋子打掃清理了一番，最後，我和妹妹又輕輕地把母親騎過的自行車，睡過的床，坐過的凳子，拎過的水桶，用過的鍋碗瓢盆，以及母親使用過的各式各樣的農具都一一撫摸了個遍。

臨別時，我和妹妹都忍不住一步一回頭。

小屋邊，那條彎曲的小路還在，只是我和妹妹再也望不見媽媽在路上來回奔走的身影；小屋後，那口水井還在，只是我和妹妹再也找不見媽媽在水井旁拿桶打水的身影；魚塘上，那座木橋還在，只是我和妹妹再也尋不見媽媽在橋上拋撒魚食的身影……

當五月的風再次拂動衣角，我終於懂得，母親，是世上最聖潔的稱號，有母愛的地方就是人間四月天。此生，無論我身在何方，走在哪個季節，世上再沒有一個地方會比有母親的地方更令我感覺溫暖和安全。

回憶一幕幕，想念一幕幕，心痛一幕幕，誰能告訴我，世上，有哪條真實的路可以讓我一次次奔赴與母親的相聚？

今日，思念又像潮水般湧來，我對著天空再喊一聲「媽媽」，風中沒有母親的應答，我只依稀聽見，天地間有歌在唱：「世上只有媽媽好，有媽的孩子像塊寶……」