海南航空傳承中華美食傳統 匠心打造招牌特色中式點心

海南航空控股股份有限公司（以下簡稱「海南航空」）於近日推出海南航空系列特色中式點心，在傳承中華美食傳統的基礎上，邀請國內著名中點大師加入多元化創新元素，致力於滿足旅客對於色、香、味的需求，同時為旅客在萬米高空呈現出精緻外形與明亮色彩的視覺享受。

中點佐膳，精雕雙色蝦餃

蝦餃是中國著名的傳統小吃，已經有百年歷史。近日，海南航空傾情推出特色手工雙色蝦餃——翡翠蝦餃和金瓜蝦餃，在弘揚中華麵點文化的同時，兼具海南航空特色，口味鹹鮮爽滑，可作為中點佐膳，製作講究、飽滿多汁。

上乘的翡翠蝦餃呈半月形，蜘蛛肚褶子均勻，外皮呈翡翠色，薄如紙、半透明、細膩筋道，肉餡採用原汁原味的新鮮蝦肉入料，餡心紅白雙映生輝，入口韌中帶勁,鮮潤雋永。同樣用新鮮蝦肉作餡心的金瓜蝦餃，色澤明亮、金黃鮮豔，與翡翠蝦餃相映襯，令旅客食欲大開。

雙色蝦餃的食材選擇相當考究。蝦肉必須為手工剝皮的活蝦，然後選用最新鮮的豬肉剁碎拌入；外皮則是用澄面及玉米澱粉加上菠菜汁及南瓜汁混合純手工擀制而成，薄厚把握恰到好處，製作完成的雙色蝦餃晶瑩剔透、滑嫩爽口。

歷史傳承，創新雙色小籠包

小籠包是中國著名小吃，歷史悠久，享譽中外，廣受食客歡迎。在傳承小籠包精髓的基礎上，海南航空創意升級，選用墨魚汁和黑松露兩樣食材，製作出一款晶瑩透亮的特色小籠包——墨魚汁黑松露小籠包，該款小籠包將於下半年在海南航空國際航線上推出。

墨魚汁黑松露小籠包採用夾心豬腿肉、夾肉皮凍混合黑松露製成特色肉醬餡心；外皮加入墨魚汁配合未發酵的精白麵粉進行配製，口感爽滑鮮香。

上蒸屜蒸熟後的墨魚汁黑松露小籠包，玲瓏小巧，形似寶塔，呈半透明狀，晶瑩透亮，一咬一包湯，唇齒間散發著松露特有的香氣，滿口生香，為旅客帶來全新的味覺體驗。

匠心打磨，升級航餐工藝

航空餐食工序繁瑣，餐食在地面事先做好以後，需打涼、冷藏，上機後進行二次加熱，複熱後的餐食在外形和口感上都會發生較大變化。傳統的蝦餃和小籠包經過二次加熱後，表皮會存在破皮和變硬的現象，影響口感。

為此，海南航空邀請國內著名中點大師，在2個多月的時間裡對原材料進行反復改進和試驗，配製出一款秘制麵筋粉，加以對溫度、濕度和食材新鮮度的嚴格控制，有效解決了破皮和變硬的現象，同時增加了面皮的韌性。

升級工藝製作出的雙色蝦餃和小籠包能夠維持最佳口感和新鮮度，從而為旅客在萬米高空提供和地面餐食別無二致的美味。

關於海南航空

卓越廿五，載譽前行。25年前，海南航空滿載民族夢想與特區精神飛向藍天；25年後，海南航空承載光榮與承諾飛向未來，為全球旅客帶去超越預期的飛行體驗。海南航空共運營飛機超過400餘架，近1800條航線覆蓋全球逾220座城市。自2011年起至今，海南航空憑藉高品質的服務及持續多年的創新連續七年蟬聯「SKYTRAX世界五星級航空公司」稱號並躋身「SKYTRAX全球航空公司TOP10」。

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