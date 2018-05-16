40多天兩度會晤 「習金會」談了哪些大事？

5月7日至8日，中共中央總書記、國家主席習近平同朝鮮勞動黨委員長、國務委員會委員長金正恩在大連舉行會晤。在當前朝鮮半島局勢深刻複雜演變的關鍵時刻，習近平和金正恩40多天內兩度會晤，極具深意。

話題一：傳統友誼

「中朝傳統友誼是兩黨兩國老一輩領導人親自締造和精心培育的，是雙方共同的寶貴財富。」「中朝幾代領導人一直保持著密切交往，像走親戚一樣常來常往。」

3月底，在同金正恩舉行首次會晤時，習近平就用「國際關係史上的一段佳話」高度評價中朝傳統友誼，親切表示「我和委員長同志都是中朝關係發展的親歷者和見證者」。習近平強調傳承發展好中朝關係是「雙方基於歷史和現實，立足於國際地區格局和中朝關係大局，作出的戰略選擇，也是唯一正確選擇，不應也不會因一時一事而變化」。

5月初的會晤，在「在雙方共同努力下，各項共識正在得到良好的貫徹落實」的背景下舉行。「我同委員長同志首次會晤以來，中朝關係和朝鮮半島形勢均取得積極進展，我對此感到高興」，習近平表示「願同委員長同志再次舉行會晤，共同為推動中朝關係健康穩定發展、實現朝鮮半島長治久安、促進地區和平穩定繁榮作出努力」。

「朝中兩黨兩國老一輩領導人同志式的相互信任和情義，是朝中傳統友誼的親密紐帶和堅實根基。」金正恩積極作出回應表示，「相信時隔一個多月的再次會晤將加深彼此互信，推動朝中友好合作關係順應新時代的要求，取得更為密切的全面發展」。

話題二：半島局勢

當下，朝鮮半島局勢正處在深刻複雜演變的關鍵時刻，半島問題是國際範圍受到廣泛關注的焦點之一。

在首次會晤時，習近平同金正恩就此問題深入交換了意見，呼籲各方支持半島北南雙方改善關係，共同為勸和促談作出切實努力，並且表示「中方願在半島問題上繼續發揮建設性作用，同包括朝方在內的各方一道努力，共同推動半島形勢走向緩和」。

3月29日，韓國和朝鮮代表在板門店朝方一側的統一閣舉行高級別會談。

4月20日，朝鮮勞動黨七屆三中全會提出了全黨全國集中一切力量進行社會主義經濟建設的戰略路線，宣佈停止核子試驗和洲際彈道導彈試射、廢棄北部核子試驗場。

4月27日，韓國總統文在寅和朝鮮國務委員會委員長金正恩在板門店舉行會晤並簽署《板門店宣言》，宣佈雙方將為實現朝鮮半島無核化和停和機制轉換而努力。

「在有關各方共同努力下，半島對話緩和勢頭正不斷鞏固，朝著有利於推動政治解決的方向發展。」本次會晤時，習近平表示，中方支持朝方堅持半島無核化，支援朝美對話協商解決半島問題，願繼續同有關各方一道，為全面推進半島問題和平對話解決進程、實現地區長治久安發揮積極作用。金正恩則高度評價了習近平總書記的遠見卓識，感謝中方長期以來為實現半島無核化、維護地區和平穩定作出的重要貢獻。

話題三：發展道路

珍視和平，尊重各國自主選擇的發展道路，這是習近平在國際場合反復提及的重要理念，也是國際關係基本準則和時代潮流的必然要求。

「中國特色社會主義已經進入新時代，朝鮮社會主義建設也進入了新的歷史時期。」首次會晤時，習近平指出，我們希望朝鮮政治穩定、經濟發展、人民幸福，支持以委員長同志為首的朝鮮勞動黨帶領朝鮮人民沿著社會主義道路不斷前進，支持朝鮮同志為發展經濟、改善民生所作積極努力。

本次會晤時，習近平對朝鮮近期作出的系列決策表示讚賞，並且表示「支持朝方戰略重心轉向經濟建設，支持朝鮮同志走符合本國國情的發展道路」。

「我願同委員長同志一道，繼續指導雙方有關部門落實好我們達成的共識，推動中朝關係不斷向前發展，造福兩國和兩國人民，為本地區和平穩定作出積極貢獻。」習近平的話語情真意切。