【熱播電影推介】

《破門而入》Breaking In

類型：驚悚片

導演：James McTeigue

上映時間：5/11/2018

這部電影講述單身母親肖恩拉塞爾（Gabrielle Union），由於她十分富有的父親突然去世，於是

她把她的兩個孩子格洛弗和茉莉花帶到她父親以前居住的馬里布大廈，以便處理父親的身後事。

但在大廈裡有四名疑犯，意圖尋找死者的保險箱並將其搶奪。犯人把肖恩的孩子劫持為人質，迫

使她交出所有遺產。但後來肖恩決定殺害他們以拯救她的孩子。

【新劇推薦】

《武法律師》Lawless Lawyer

類型：驚悚系列

導演：金鎮民

頻道：韓國tvN

上映時間：5/12/2018

《武法律師》由《她愛上了我的謊》金鎮民導演執導，與《Remember－兒子的戰爭》的作家尹賢浩合作打造。講述原本是黑幫成員的奉尚弼，本來不相信法律、更相信以拳頭能解決問題，但他為了替母親報仇而成為了律師，以一己之力與巨大權力，為正義站上法庭的故事。

【新專輯推薦】

BTS 防彈少年團 《Love Yourself: Tear》

風格：K-pop

廠牌：Big Hit娛樂

發放日期：5/18/2018

相信自從BTS在AMAs表演過之後，人氣不單在亞洲高企，名聲更紅遍了北美。身價極高的BTS準備推出新專輯《LOVE YOURSELF 轉 'Tear'》，是他們第三張韓語正規唱片。專輯將分為

「Y」、「O」、「U」、「R」四個版本發售，不同版本的宣傳照經已續一發放，防彈少年團成員們在風格截然不同的照片中用不同的方式演繹了面對離別的感性。專輯版本「O」跟「R」的宣傳照率先在推特（Twitter）上發放，短短在六小時內已累積到超過2百萬人點讚。他們還將於5月20日參加日在拉斯維加斯舉行的2018Billboard音樂頒獎禮。專輯收錄歌曲包括：《Singularity》，《Fake Love》，和《The Notes》等。