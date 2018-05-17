李嘉誠告別秀謝股東、挺長子 1500人歡送

有「超人」之稱的香港首富李嘉誠，10日最後一次主持其長和系的股東大會，告別商場，宣告香港的李嘉誠時代正式結束。約1500名股東為睹他最後風采，蜂擁紅磡九龍海逸君綽酒店。兩場股東會掌聲及歡呼聲不絕，送別這位商界巨人。但李嘉誠本人退而不休，他坐回到李嘉誠基金會，開始他人生新階段。

李嘉誠特別調，46年前長實上市，他堅持以3港元上市，第一年賺了3倍多，他強調是以股東利益為先，他46年來亦從未領取工資及分紅，「自己對得住股東」，多年來沒有股東批評他。李嘉誠表示，將繼續增持旗下長和和長實兩家旗艦公司股票，但要選擇好合適的時機。

李嘉誠交班之際向股東表態，作為企業家最重要的是要忠誠盡力為股東爭取良好業績，同時還要為股東著想，將股東利益排第一位。

他又要求他的接班人李澤鉅努力為股東爭取好的業績，並強調成績是要正正當當，要對得起社會、對得起股東。有股東問到兩人未來意見若現衝突，會選擇干預，還是100%相信其決定？李嘉誠說，會憑經驗及判斷給予建議。

綜合媒體報導，退休只是李嘉誠交班長子、退居幕後的一種形式。李嘉誠在股東會後表示，退休後會開始基金會工作，明日仍會照常回到辦公室工作。與之同時，李嘉誠還是長和系的資深顧問，因此在重大決策上，還有影響力。