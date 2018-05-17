美油價飆漲 消費恐縮水

國際油價漲至每桶70美元，導致美國汽油價格逼近每加侖3美元，在美國夏季開車出遊旺季將屆之際，燃料價格持續走高正在侵蝕美國消費者的荷包，影響占七成美國經濟的消費者支出，而預定15日公布的4月零售銷售數字，將透露端倪。

美國零售汽油平均價格正在逼近每加侖3美元，為逾三年來最貴。上周末的平均售價為2.86美元，在加州及華盛頓州，汽油價格甚至已漲破3美元，分別較一年前上漲24%及17%。儘管全球原油供應過剩正逐漸消失，石油輸出國組織（OPEC）4月仍持續超額減產，帶動國際油價14日盤中續揚，紐約西德州原油漲0.5%每桶71.05美元，布侖特期貨油價也漲0.7%至每桶77.68美元。

經濟成長帶動對石油的需求，若這種成長持續下去，大多數消費者在加油時應該負擔得起。但產油地區的衝突，可能意味著汽油價格上揚，威脅美國成長，因為燃料及汽油成本對開車族、航空公司、貨運業者及其他用油大戶造成威脅。

牛津經濟學公司首席美國經濟學家戴可說：「汽油價格相當高，尤其是在我們進入開車季之際。」「這將是你會看到人們可支配所得與支出受打擊的管道之一。」

摩根士丹利估計，若今年每加侖汽油均價為2.96美元，其他地方的年度支出將為380億美元，高於1月預估的200億美元。分析師說，將使今年減稅額外增加的所得少掉三分之一。

航空與船運公司也將支付更多的噴射燃料與柴油費用，而這些成本將轉嫁給消費者。美國商務部15日將公布的4月零售銷售，將可看出減稅與汽油價格上漲對零售銷售的影響。

燃料成本持續上漲也刺激通膨與對利率造成壓力。即使聯準會（Fed）通常不看短期易波動的能源價格，但能源成本上升會影響消費者信心，而且隨著Fed今年準備採取更積極貨幣政策，能源成本不斷攀升將為經濟增添一項風險。