川航高空爆玻璃 副機師半懸窗外 終成功備降

14日上午，四川航空3U8633號航班在重慶至拉薩的飛行途中，突發駕駛艙右側風擋玻璃破裂脫落，在機組成員的努力下，飛機緊急成功備降成都機場。所有乘客平安落地，有序下機並得到妥善安排。備降期間右座副駕駛面部劃傷腰部扭傷，一名乘務員在下降過程中受輕傷。

航班機長劉偉健憑著過硬的飛行技術和良好的心理素質，讓飛機平安著落。獲得網友盛讚。

內地媒體評論，此次事件在整個航空史上都可以說是頗為罕見，在飛機事故中多見的是駕駛艙玻璃出現裂紋，但完全脫落卻鮮有發生。據媒體報道，這應該是國內首起類似事件，即便世界範圍來看，也只有英航的5390航班能做比較。

1990年6月10日，英航5390航班在飛行過程中，在駕駛艙風擋玻璃突然破碎，機長死亡的情況下，副機長駕機成功回到地面，創造了一個航空史上的奇跡。

有內地航空界專業人士指出，此次事故處置不易，體現駕駛員的高超技術和專業素養。內媒記者對航班機長劉偉健進行了專訪。

劉偉健講述了當時的情況：沒有任何徵兆，風擋玻璃突然爆裂，副駕身體已經飛出去一半，半邊身體在窗外懸掛。所倖他繫了安全帶。駕駛艙物品全都飛起來了，許多設備出現故障，噪音非常大，無法聽到無線電。整個飛機震動非常大，無法看清儀表，操作困難。

他指出此次備降非常難，由於在飛行途中的座艙蓋掉落、駕駛艙風擋玻璃爆裂的情況下，會對駕駛員造成極大的身體傷害。首先面臨的就是失壓，突然的壓力變化會對耳膜造成很大傷害。當時飛機飛行高度為32000英尺，溫度突然降至零下40度左右，會造成駕駛員身體凍傷。

川航客機飛行時機頭擋風玻璃碎裂脫落 急降成都2機組人員受傷

劉偉健表示當時在駕駛艙中，儀表盤被掀開，噪音極大，什麼都聽不見。大多數無線電失靈，只能依靠目視水平儀來進行操作。他之前一直在軍校飛行，2006年轉業後一直在川航工作。這條航線他飛了100次，各方面都比較熟悉。

劉偉健憑著過硬的飛行技術和良好的心理素質，讓飛機平安著落。獲得網友盛讚。