不合理！ 聯邦減稅 竟害多數州增稅

聯邦政府推動稅務改革為大部分家庭及企業減少聯邦稅，但這項法律也產生非預期的影響，讓徵收所得稅的幾乎每一州州稅增加。

州長及州議員正研擬方法調整稅收法規，以保護居民免於被多課稅，並在部分情況考量意外收入是否適用優先考量。特朗普總統去年12月簽署「減稅及就業法案」，大多數法條今年起生效。該法案並未直接影響州預算，它裁減了聯邦稅，且改變了其他稅則，讓收入較高的人更容易被課稅。大多數州採用聯邦對於收入的定義，再根據各自稅率調整，因此聯邦的改變對州預算和納稅人造成重大影響。

保守智庫「稅務基金會」分析師沃爾查克說：「大多數州的居民將感受到不合理的增稅。」

在明尼蘇達州，新法恐讓居民再下一個財政年度多繳至少4億元州稅。民主黨州長欲透過對中低收入戶減稅的方式將錢還給居民，共和黨控制的州議會則希望推行廣義基礎的減稅方案；雙方得在21日休會前解決此問題。

除了未徵收廣義基礎所得稅的九個州以外，幾乎每一州都面臨相同抉擇。新法案廢除許多個人豁免額和扣除額，讓各州居民有更多所得必須課稅。以育有兩個小孩、年薪7萬元已婚夫婦為例，舊法只有3萬6000元須課稅，但新法實施後的課稅所得增至4萬6000元。

就聯邦層面而言，新稅抵消了大多數家庭較低的稅率，並增加兒童稅收抵免。以育有三個小孩的已婚夫婦為例，聯邦稅將降到2000元以下，但在州法層次，這些改變將就大部分的收入課稅，且沒有減免稅率。一些州已採取行動，包括利用聯邦法多餘的收益當作達成協議的催化劑。

明尼蘇達州稅務局表示，州法若配合聯邦法修正，初估該州87萬戶居民每人將在2018財政年度多繳489元。理論上，該州可遵照舊法定義，但這會讓納稅人必須以兩種不同的系統計算稅額。