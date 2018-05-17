汶川地震十年 災區重建引發關注 外媒褒貶不一

2008年5月12日，四川汶川發生特大地震，造成極大的生命和財產損失。10年過去了，中外媒體對於汶川災區的重建工作仍然十分關注。

美國有線電視新聞網報道，從地震地區傳來的照片顯示，10年過後有些損害還是沒有修復。《南華早報》則報道稱，日本專家表示災區的重建工作令人驚歎。

新加坡《聯合早報》13日報道稱，汶川地震10周年之際，中國官方的紀念主基調是宣傳政府災後重建的成就，不提公民社會當年的貢獻，也回避關於人禍問責和信息公開等問題。報道指出，2008年5月12日，四川省汶川縣發生8級特大地震，這是1949年中共建政以來破壞力最強、也是1976年唐山大地震以後傷亡最慘重的一次震災。

與此同時，美國有線電視新聞網5月11日報道說，官媒新華社報道說，震災最嚴重的汶川縣將地震紀念日稱作「感恩日」。但是，批評者說，官媒的報道掩蓋了地震給那一地區及其人民留下的深深的傷疤。從地震地區傳來的照片顯示，10年過後有些損害還是沒有修復。

然而，《南華早報》報道稱，全球地震工程公司宮本國際公司的負責人宮本先生說，重建工作令人印象深刻。作為第一批參與震後勘察工作的外國工程師，宮本說：「中國重建整個四川的方式令人驚歎，沒有哪個國家有能力這樣做─完全是由政府重建。」宮本等建築工程師說，地震發生之後，中國啟動了一個全國性計劃，建設安全的小學和中學。政府已對教育機構開展檢查，確保其達到國家標準，此外還制定了師生安全教育的戰略。

報道稱，其他領域也出現了明顯改善。地震局投入20億元建立預警系統，以便在地震發生前提醒人們。2013年和2017年四川再次發生地震後，該系統的應急機制啟動，官方媒體稱這一機制拯救了生命並將損失降至最低。中國還提高了救援和救災的應急能力，包括成立災害管理研究所和地震災民康復中心。