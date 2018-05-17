特朗普允留生路 中興如何成為美中地緣政治對弈核心？

美國總統特朗普已指示商務部，應「儘速」讓中興通訊恢復營運。並在周日（13日）發出推文表示，他和中國領導人習近平正共同合作，要讓中興通訊「有恢復營運的生路」。中興通訊的兩岸供應商14日股價大漲，

白宮首席經濟顧問柯德洛15日表示，目前還很難確定美國政府會對中國電信大廠中興通訊採取什麼作法；他又說，此事執行問題的成份多於貿易問題。柯德洛（Larry Kudlow）接受美國政治新聞機構Politico訪問時，對中興通訊頗多批評，稱之為「管理很糟的公司」，而且「內部有很多缺失」。他表示，特朗普已指示商務部長羅斯（Wilbur Ross）檢討對中興通訊的糾正措施。

柯德洛表示：「這原則上是個執行問題，其實與貿易無關。我想這個問題在於糾正措施多麼嚴厲，以及執行多麼嚴厲。」他又說：「問題不只是放過他們，可以想見可能還要讓他們能恢復營運。我不想說得太多，但我想用意是這樣。」柯德洛表示：「我們不知道結果會如何；我在這裡不可能說什麼。」

中國與美國官員即將展開新一輪貿易會談，柯德洛指出，美國無意與中國展開貿易戰，美國官員希望與北京達成協議。他說，雙方尚未達成協議，若要達成任何協議，美中兩國都應去除貿易障礙。

美國官員上個月懲罰中興之後，這家公司已處於崩潰的邊緣，懲罰的原因是中興違反了美國對包括伊朗和朝鮮在內的國家的制裁。

下面介紹一下這家中國電子產品製造商是怎樣變成北京與華盛頓地緣政治對弈的核心的。

ZTE是什麼?

中興通訊設備在世界上大多數地方並不是一個家喻戶曉的名字。這家英文簡稱ZTE的公司，以生產主要是在發展中國家銷售、但在美國也有銷售的廉價智慧型手機而聞名。

然而，中興的名子在電信技術領域仍有相當大的分量。它是銷售蜂窩網路設備的兩家中國公司之一，另一家是華為。中興有約7.5萬名員工，自稱在160多個國家有業務。

這讓它成為北京的地緣政治上的一個重要棋子，它既是一個創新者，也是國家投資海外項目的建設者。如果中國想改善與某個發展中國家政府的關係的話，政府通常會向該國提供用於採購中興設備建立蜂窩網路的貸款。

它是如何違反法令的？

從長遠來看，中國希望中興這樣的公司能夠成為幫助中國擺脫對美國技術公司依賴的主力軍，北京把美國技術公司視為安全威脅，因為它們有幫助華盛頓對中國進行間諜活動的可能性。

技術產品的供應鏈如今已變得如此地緊密相聯，以至於中興生產的差不多每個產品中都有美國的零部件或軟體——比如微晶片、調製解調器和谷歌的Android操作系統。所以，如果中興把一部智慧型手機賣給朝鮮的話，它可能也在那部手機裡把一個高通晶片賣給了朝鮮。那是非法的，因為美國的制裁禁止向禁運國家銷售美國技術產品。

美國商務部在2016年公布對中興的調查結果時，採取了一個罕見的做法，商務部披露了中興違規行為的證據。一份有幾位中興高管簽名的文件警告說，美國的出口法對公司來說是一種風險，因為公司在向「所有五個主要禁運國家——伊朗、蘇丹、朝鮮、敘利亞和古巴」銷售產品。

另一份公司文件中給出了繞過美國制裁的最佳實踐流程圖。去年，中興承認了自己違規，並支付了11.9億美元的罰款。

美國如何處置中興？

美國商務部並沒有因為巨額罰款而就此了事。

商務部官員上個月說，中興違反了與美國的協議，因為中興沒有對違反制裁的高管進行懲罰。商務部說，不僅沒有懲罰，中興還向他們發了獎金，並在發獎金這件事上撒謊。作為懲罰，商務部禁止美國技術公司在未來七年向中興銷售產品。

這意味著，中興的手機不能用高通公司的晶片或Android軟體，中興的移動設備也不能用美國的晶片或其他部件。據分析人士估計，中興80%的產品裡有美國公司的東西。中興進入失控狀態，上週宣布已停止主要經營活動。

為什麼特朗普會介入此事？

美國總統並沒有解釋他試圖幫助中興的決定，只是提到許多中國工人有失去工作的可能性。但中興的困境出現在一個複雜的時刻。

在正常情況下，這家公司的命運原本是商務部的一個法律問題。但特朗普政府正在迫使中國做出貿易讓步。特朗普政府在與朝鮮達成協議上可能也需要北京方面的幫助，華盛頓和平壤正計劃於下月在新加坡舉行舉世矚目的峰會。

特朗普願意出面干預的表示實際上已經暗示，對中興的懲罰可能是與中國談判的討價還價籌碼，而不是一個執法問題。目前還不清楚，特朗普是否會把要幫助中興的表示付諸行動，也不清楚，如果他那樣做的話，是否會得到某種回報。

是一次性的還是趨勢下的一部分？

圍繞著中興的角逐，是世界上兩個最大的經濟體、中國和美國的關係上更深層次問題的象徵。

中美兩國都不信任對方製造的設備，尤其是在愛德華·史諾登(Edward Snowden)披露了美國情報官員為進行窺探向美國公司求助之後。

隨著一場技術冷戰已進入嚴冬，這種圍繞著緊密相聯的供應鏈與分歧的利益的爭論可能會越來越多。