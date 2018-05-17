美態度突變 放過中興 換中國減徵農產品關稅

美國總統特朗普13日突然態度大轉變，指示商務部應「儘速」讓中興通訊恢復營運，中國監管機構稍後則傳出已重新啟動對高通收購恩智浦半導體一案的反托辣斯審核，暗示兩國之間的科技大戰降溫，且有意避免貿易戰開打，激勵全球股市14日盤中漲到七周高點，美股早盤漲逾百點。

特朗普13日推文表示，正和中國領導人習近平共同努力，儘快讓中興通訊「有恢復營運的生路」。彭博資訊14日報導，知情人士透露，中國商務部已要求加快延遲已久的高通收購恩智浦審核案，若此案獲得批准，將象徵美中又從貿易戰邊緣往後退了一步。

在美中本周將再度協商貿易之際，最新發展顯示美中兩大國之間的科技大戰降溫，且彼此都釋出善意，MSCI AC世界指數14日盤中維持在七周高點，美股三大指數早盤漲0.5%到0.6%，道瓊工業指數漲約120點，高通股價大漲4.7%，恩智浦更漲11.6%。

先前多次指控中國搶走美國飯碗的特朗普，這次政策大轉彎的理由竟是「中國太多人為此失業」，因此「已指示商務部要解決此事」。美國的封鎖形同切斷中興通訊的供應來源，中興通訊為中國第二大電信設備製造商，擁有約7.5萬名員工。

不過，針對特朗普大轉彎的真正原因，彭博資訊引述知情人士指出，這應是中方要與美國繼續貿易談判的先決條件，也就是中國以美國商務部撤銷對中興通訊行動，作為雙方繼續討論的條件。

報導指出，北京以農產品關稅反制美方對鋼鐵、鋁製品加徵關稅後，特朗普政府擔心美國農民反彈，可能危及共和黨在11月期中選舉保住參眾兩院掌控權的努力。

雙方若談成條件，美國半導體大廠高通（Qualcomm）併購荷蘭恩智浦半導體（NXP Semiconductors）一案，也可能獲北京加速放行。知情人士透露，中國商務部已承諾，若美方對中興下手力道減輕，中方將立即重啟高通併購案審查。報導說，上述條件尚未談妥，且由於美方對如何與中國打交道意見分歧，雙方談判可能觸礁。

華盛頓郵報也指出，美中正在討論一項協議，將放鬆美國對中興通訊的懲罰，以換取中國在對待美國農產品問題上讓步。紐約時報則說，美中貿易談判在即，加上美國與北韓領導下月將舉行高峰會，特朗普讓中興通訊起死回生，目的是降低美中緊張，以爭取中國在特金會上支持美國。

中國媒體界面則報導，美國商務部可能在兩周內暫時解除對中興通訊的銷售禁令，但仍將進行進一步調查和談判，可能意味著中興通訊依然面臨更多懲罰和更嚴格的審視。

掌握談判情況的人士指出，這項轉折連特朗普核心圈人士都大感意外，而且特朗普發推文前，並未召集跨部會協商政策。5月初率團赴北京與中方展開貿易磋商的美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin），被點名是美中商討中興制裁案的關鍵人物。

依雙方交涉的條件，美方將放鬆美國廠商不得向中興供應零組件的禁令。中方官員曾說，美方禁令不僅將拖垮中興，也會重創中國3大電信商在內的其他國營企業。

知情人士表示，中興若被放過一馬，中方將同意取消4月為反擊美方對中國鋼鐵、鋁製品加徵關稅，而對美國人參與豬肉等數十億美元農產品加徵的關稅。

此外，中方也會放鬆美國農產品面臨的非關稅限制措施。舉例而言，中國自去年開始加強對美國大豆的品質檢查，造成許多美國大豆卡在中國港口。

習近平首席經濟智囊、中國國務院副總理劉鶴預定15日抵達華府，和美方展開新一輪貿易磋商。報導說，美中就中興制裁案談條件，可視為建立互信，雙方都希望談出一份初步協議，化解讓全球市場焦慮不安的貿易爭端。