美國駐以使館遷至耶路撒冷 引發加薩衝突

去年12月6日，美國總統特朗普宣佈美國承認耶路撒冷為以色列首都，並啟動美駐以使館從特拉維夫遷往耶路撒冷的進程。 5月14日，遷至耶路撒冷的美國駐以使館舉辦搬遷儀式。 因耶路撒冷的領土歸屬方議題備受爭議，美國搬遷大使館的舉動引發加薩流血衝突。

巴勒斯坦民眾為抗議美國使館遷至充滿爭議的耶路撒冷，在加薩走廊進行示威，但與以色列軍方演變成一場流血衝突，以色列出動槍枝、催淚瓦斯等武器，造成至少58人喪命、2700人受傷，這也是自2014年加薩衝突以來， 巴勒斯坦民眾迎接最血腥的一天。

將美國駐以色列大使館從特拉維夫遷移至耶路撒冷曾是特朗普的競選承諾。 去年12月，特朗普宣佈將兌現這一承諾，並強調耶路撒冷是以色列的首都。

美國在耶路撒冷的大使館尚未正式啟用，耶路撒冷街頭的路標已經作出了調整。 5月7日，新使館附近開始懸掛「美國大使館」字樣的路牌。

5月11日（週五），美國在以色列特拉維夫的大使館結束最後一天的工作。 14日，美國駐以使館的工作職能整體遷往巴以爭議城市耶路撒冷。

自5月8日宣佈將退出伊朗核協定後，美國駐以色列大使館遷往耶路撒冷這一舉動再次影響中東局勢。 耶路撒冷地位問題是巴以和平進程中的核心議題。

出席美國大使館搬遷儀式的美國官方代表團由副國務卿沙利文率領，其成員還包括美國總統特朗普的女兒伊萬卡、女婿庫什納、美國財長姆努欽及12名國會議員。

為應對美國搬使館之舉，巴勒斯坦解放組織執行委員會成員艾哈邁德·馬吉達拉尼此前表示，巴勒斯坦領導層決定重新啟用1967年被以色列解散的東耶路撒冷市政府。

以色列政府13日晚在以外交部舉行慶祝美國大使館搬遷活動。 以色列總理內塔尼亞胡當晚在活動中表示，特朗普的決定讓以色列和美國的關係前所未有的緊密，美方的做法顯示了對猶太人與耶路撒冷3000年聯繫的承認，以及未來任何和平協定下耶路撒冷都是以色列的首都。

這場活動原本邀請了86國外交官出席，但最終只有30個國家接受邀請，絕大多數歐盟國家外交官都未出席。

美國駐以色列大使弗裡德曼在介紹美國使館搬遷情況時稱，「長遠來看，這個決定將為基於現實而非夢想開啟（巴以）和平進程提供機會和平臺…… 我們對這一決定最終將創造更大的穩定感到樂觀」。

以色列1967年佔領東耶路撒冷後，單方面宣稱整個耶路撒冷是以色列「永久、不可分割的首都」。 巴勒斯坦則要求建立一個以東耶路撒冷為首都的巴勒斯坦國。 國際社會普遍不承認以色列對耶路撒冷擁有主權，大多數國家的駐以色列使館都設在特拉維夫。

瓜地馬拉和巴拉圭兩國表示要追隨美國將大使館遷至耶路撒冷，但絕大多數國家都堅持將使館設在特拉維夫不變。

美國大使館14日舉行開館典禮，而緊接著的15日是以色列國慶日，也是巴勒斯坦「浩劫日」70周年。 因擔心爆發激烈抗議活動，以色列軍方正向加沙地帶和約旦河西岸邊界地區增派數千名士兵，人數為數千人。

英德籲獨立調查

英國與德國15日同聲呼籲國際社會，針對14日在加薩走廊與以色列邊界發生的血腥暴力衝突，造成巴勒斯坦民眾60人死亡的重大事件，展開獨立調查。

英國外交部(the Foreign Office)中東事務大臣柏特(Alistair Burt)今天向國會表示：「英國支援對加薩發生的事件，展開獨立調查。 」

德國政府發言人塞柏特(Steffen Seibert)說：「我們的觀點是組成一個獨立調查委員會，藉此能夠清楚瞭解在加薩與以色列邊界發生的暴力攻擊與血腥侵犯事件。 」

反美遷駐以使館 猶太民眾走上華府街頭

數十名大聲高歌的猶太民眾5月14號占領華府一條主要街道，譴責美國總統特朗普下令將美駐以色列大使館遷至耶路撒冷，並怒嗆以色列在加薩邊界殺害巴勒斯坦抗議群眾。

約100名來自IfNotNow運動的示威者在特朗普國際飯店（Trump International Hotel）前方進行約2小時抗議，阻斷連接白宮和國會山莊的賓夕法尼亞大道（Pennsylvania Avenue）。

抗議行動主辦人、費城26歲猶太教祭司學生布拉梅·夏雷（Sarah Brammer-Shlay）告訴示威者說：「和平庇護也該擴及巴勒斯坦人。 」

許多抗議者頭戴猶太小圓帽，身穿寫有「猶太人的未來需要巴勒斯坦人的自由」黑色T恤，嘴裡唱著「我們會用愛重建世界」。 他們還帶著嘲弄大使館建築和取代「占領大使館」（Embassy of Occupation）的「自由大使館」（Embassy of Freedom）標語。

土耳其聲援巴勒斯坦 召回駐美、以大使

美國駐以色列大使館14日在耶路撒冷開幕，引發巴勒斯坦與以色列間爆發2014年來最嚴重、血腥的暴力衝突。 土耳政府對此有強烈反映，14日宣佈撤回土耳其駐以色列與美國大使，表達強烈不滿，藉此支援巴勒斯坦。