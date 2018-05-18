華大研究生一日罷工遊行 要求漲薪

（編譯人：Tracy Wang）華盛頓大學的在校教學、輔導、以及做研究的研究生於本週二進行一日罷工遊行。

這包括四千五百名的研究生群體為高校學生職員。他們要求華大於2018學年為他們增長至少百分之三的薪水，於2019學年增長百分之六，並於2020學年繼續增長百分之六的薪水。另外，他們還要求得到能夠更好幫助在校變性學生，以及能夠提升心理健康的健康保險項目。

由UAW Local 4121代表的學生表示，現有的薪資，從兩萬三千美金到三萬五千美金，無法負擔居住在西雅圖的生活支出。

本週一，華大校方職員通過一封聲明表示，華大已針對學生提出的不滿作出改進，包括擴大健康保險的項目範圍來更好的給出針對變性學生的項目，及提議減去每個學期，可扣除的75美元費用。另外，華大也提出將在接下來的三年內，每年都增長百分之二的薪資，並指出在過去的五年內，華大的研究生薪資總共提升了百分之五十。現在所提出的提升兩個百分點也與其他在校教職人員與管理人員的薪資提升情況一致。華大指出，現階段，除去學費全免，高校學生職員的每週20小時工作的薪水中值為每小時32美元。

自2月起，兩方就已開始協商，合同也已於4月30日到期。週二，一名由華州指派的調解人提供下一輪協商會議日期。

參與罷工遊行的學生計劃集中於華大三大校區的各個主要入口。一份聲明中，工會表示它們有「計劃將罷工遊行繼續升級，直到兩方達成協議。」