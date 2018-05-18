西雅圖市議會通過人頭稅

（編譯人：Tracy Wang）5月14日（週一），西雅圖市議會正式通過備受爭議的人頭稅。人頭稅自提議以來，爭議不斷，週一通過的人頭稅是已經過修改的版本，減少征收城市中大公司的人頭稅至275美元每人。

經過修改的人頭稅法案將人頭稅從每年每人500美金降低至每年每人275美金，有效施行期限至2023年。人頭稅修正案以八比一正式通過。

此條修正案將針對每年營收超過2000萬的公司，征稅所得將提供大約5000萬資金給低收入住房，無家可歸者收容所，以及應急服務的發展。

市議員於上週末與中央機構人員商討原定500美金人頭稅的妥協方案。市議員羅雷娜（ M. Lorena González）（全市第 9 席位）否決上週五其中一項降低人頭稅至250美金的妥協方案，並支持繼續商討妥協方案。

「我認為針對人頭稅的爭議是因大家對於西雅圖即將變成一個怎樣的城市的恐懼」市議員布魯斯·哈雷爾指出。西雅圖居民的天平兩端，一邊是城市無家可歸者，另一邊則是城市成功的商業，都正在改變西雅圖的面貌。

支持每年每人500美金人頭稅的市議員特蕾莎·莫斯奎達（Teresa Mosqueda）指出妥協方案是「向前走了一步」。週一的會議上，她也指出人頭稅「只是這場戰鬥的開始」，並全力支持在公有地建造全新的房屋。

西雅圖市議會通過人頭稅幾小時後，亞馬遜與星巴克紛紛發表聲明。

亞馬遜的聲明表示對城市降低人頭稅金額的感激，但對於城市領導對大公司的態度感到警戒。

亞馬遜的副總裁德魯·赫德爾表示：「我們對於市議會通過的人頭稅感到失望。儘管我們已重新開始Block 18的工程計劃，我們對於城市的未來感到擔憂，城市敵對的態度與修辭讓我們開始對我們於西雅圖的發展提出質疑。西雅圖城市的收入不斷迅速的增長，從2010年的28億到2017年的42億。2018年的收益也將持續升高。城市收益的上升趨勢遠遠超過同時段的人口增長。城市並沒有收益上的問題，它有支出效率的問題。我們對於市議會的反商態度或其支出效率能否改變抱持著不確定的態度。」

西雅圖另一大商業產業星巴克也繼續批評西雅圖城市的領導層。針對人頭稅的通過，其全球公共事務與社會影響的高級副總裁約翰·凱利表示：「西雅圖這個城市始終不改良其支出的習慣，無法對這不良的支出負起責任，並無視上百的兒童睡在外面。如果它無法為一個五歲的孩童提供一頓熱食與一張床，沒有人會相信它能夠提供經濟適用房或是解決鴉片毒癮的問題。這個城市將更多的精力放在非法停放房車主人的需求上，而不是幫助尋找應急避難所的家庭」。