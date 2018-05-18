超過一百萬華州居民個人數據被共享

（編譯：鍾詠鈺）根據州檢察長辦公室報道，臉書（Facebook）估計有超過一百萬的華盛頓居民與劍橋分析公司（Cambridge Analytica）共享數據。

該公司在沒有經過臉書用戶的明確同意的情況下，獲取高達8,700萬臉書用戶的一些個人信息，在被發現的過去幾個月中，隱私醜聞席捲了臉書。根據臉書提供給美國總檢察長協會的數據，其中約有143萬人是華盛頓居民。

「我對發生的事情深感不安，」華盛頓總檢察長鮑勃•弗格森（Bob Ferguson）在周一表示。弗格森拒絕對他的辦公室是否正在調查臉書的做法發表評論，稱這是部門的政策。他確實說過，「我正在與同事和臉書進行溝通。」

其他幾個州的總檢察長都表示，他們正在調查的臉書和劍橋分析公司的醜聞，其中包括來自紐約州、馬薩諸塞州和密蘇里州的醜聞。

該公司表示，個人信息是通過一個臉書的應用程序共享的，「這是妳的數字生活（This is your digital life）」，在兩年內大約有30萬人下載。這個應用與臉書上的很多其他應用一樣，也提供了關於下載者朋友的一些基本信息。

這些信息通過研究人員傳遞給了劍橋分析公司。臉書允許一些學術研究人員訪問用戶數據，但表示不允許商業公司來訪問這些信息。

臉書估計，在華盛頓州，有7,013名華盛頓居民下載了「這是妳的數字生活」應用程序，另外有142.7萬華盛頓居民分別有一位朋友下載了這個應用程序，這意味著他們的數據可能已經被共享。

臉書向美國總檢察長協會發送了濫用其數據的用戶數量的估算，並且在37位州檢察長向臉書發送了一封要求知道更多關於數據共享信息的信件之後，在網上公布。

這場醜聞引發了關於數字信息如何受到保護的全球性辯論，並且提出了人們是否理解他們在使用網站時經常簽署的用戶隱私協議的問題。

臉書在周一表示，他們正在中止網站上的200個應用程序，同時調查是否有濫用任何數據，這將作為公司內部審計納入其數據共享實踐中的一部分。

劍橋分析公司宣布，在本月早些時候已經停止運營。

劍橋分析公司的醜聞在美國其他州影響的人數大致符合各州的人口數量：加州估計有680萬人受到影響，紐約有440萬人受到影響，並且俄勒岡州估計有798,959人受到影響。