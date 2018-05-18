金縣就氣候變暖起訴石油巨頭

（編譯：蘇珊）5月9號（週三），金縣針對大型石油公司在氣候變暖的責任提起控告，指其對於環境的破壞，給金縣的居民帶來更嚴重的洪水、山體滑坡、海洋酸化、海平面上升等威脅。

金縣控告的對象包括：BP石油、雪佛龍、埃克森·美孚、皇家殼牌以及康菲。加州、紐約和科羅拉多州也有過類似的控告。

「科學毋庸置疑，全球變暖正影響著西雅圖，在未來還會有更大的威脅，」金縣行政部長陶·康斯坦丁（Dow Constantine）說道，「通過石油能源獲利最大的企業有責任分擔氣候變化的後果。石油公司近幾十年都在忽視這一代人民最嚴重的問題。我們在保護西雅圖地區的宜居性的同時，必須讓這些石油公司承擔起相應的責任。」

對五家石油公司的征收款項將用於更新城市的基礎設施。同時，金縣也在尋求三文魚保護等其他氣候變化相關的基金。政府官員稱，總共會有約幾百萬美元的減排基金。曾在九零年代成功起訴煙草公司的哈根律師事務所（Hagens Berman Sobol Shapiro）會協助此次的法案。

然而，金縣也預計此項控告會有爭議。例如說，金縣官員稱，所處平均高水位線的地區正經歷規律性洪水侵蝕，在未來幾年會更加嚴重。然而，華大氣象學家、教授克里夫·馬斯（Cliff Mass）則認為，導致目前洪水是因為地球本身升溫所致，早在人類開始使用石化燃料之前就已經開始。全球變暖現象不僅僅源於使用石化燃料，灌溉農業為另外一大因素。農田灌溉導致華州東部的夏季氣溫要比歷史同期低2-5度 。