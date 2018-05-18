麥克利女孩遺體在艾倫斯堡附近被發現

（編譯人：Dawn）經警方證實，林賽·鮑姆（Lindsey Baum）的屍體在艾倫斯堡（Ellensburg）以西約20英里的遠郊地區被發現。

遺體於2017年9月被獵人發現，並在後續調查中通過DNA匹配得以確定屬於在2009年失踪的小女孩鮑姆。

2009年6月26日晚上，年僅10歲的鮑姆在從麥克利小鎮（McCleary）的朋友家中步行回家的途中失踪。她的失踪引發了全國范圍的調查。

案件背景

調查中發布的視頻

2010年5月，警長辦公室發布了一段來自麥克利小鎮一家殼牌加油站的監控錄像，監控顯示了一輛白色卡車以及一名前往便利店的男子。據天空谷紀事報（Sky Valley Chronicle）報導，這段監控視頻的時間正是鮑姆失踪的當晚。

警方表示，這名男子並不是嫌疑人，但他們仍想跟他以及那輛白色本田陵線卡車裡的人了解一下情況，看看他們是否注意到任何有助於調查的细节。

2011年10月，幾份搜查令下達至當地，針對一些商家、倉儲庫和一名據警察所說該案一名疑犯的家。這名男子的店處在鮑姆失踪的晚上本會經過的回家路上。

2012年，當局發布了來自麥克利一家便利店的監控錄像，時間也是在鮑姆失踪的夜晚。斯科特警長表示他們從調查剛開始的時候就有了這段監控錄像，但他們不希望在確保調查能有進一步發展之前發佈出來。

在這段監控中，有兩名女性在超市裡跟先前提到的疑犯談話。儘管監控中有他，那人卻告訴警方，鮑姆失踪的那晚他並不在麥克利。警方確定並採訪了這兩名女性，發現她們是來自麥克利的一對姐妹。

至此沒有任何逮捕情況。

2013年發布模擬近照

2013年6月26日，鮑姆失踪四年後，國家失踪與受虐兒童中心發布了一張模擬近照，模擬出鮑姆13歲時的樣子。鮑姆的母親梅麗莎·鮑姆（Melissa Baum）幫助提供了自己和林賽父親在十幾歲時的照片。

如果沒有失踪，鮑姆現在是19歲了。

2014年2月，這張模擬近照被加到戈登卡車拖車中，作為華盛頓州巡邏隊項目的一部分。

從2010年到那時，鮑姆10歲時的照片已經被放在10輛戈登卡車拖車上，跑遍了全國。

西雅圖兄弟與該案件的聯繫

去年夏天，警長辦公室表示正在調查另一樁關於三名來自西雅圖的兄弟收集兒童色情物品數十年的案件是否與這件華州西南部女孩失踪案有關聯。

警方並沒有說明兩樁案件之間的關聯。

搜索擴展到距離麥克利約30分鐘車程的雪爾頓（Shelton），幾兄弟在那裡也擁有一處房產。其中一個現已故的兄弟直到2016年一直住在雪爾頓的家中。

去年，兄弟幾人擁有的雪爾頓房產被搜查。

里克斯科特警長向KIRO 7證實說在雪爾頓的家中發現了有關鮑姆的傳單。該處房產由巡屍犬和國土安全部的支援力量共同進行了搜查。

「當我們聽說雪爾頓這處房產與該案件的關聯，以及其與麥克利的接近程度和他們在[西雅圖家中]找到的一些檔…… 我們立即開始查看是否有任何與我們的調查有關的細節。 」斯科特在去年8月對KIRO 7說明。

到目前為止，沒有發現兩樁案件之間的聯繫。

警方確認林賽鮑姆遺體的位置

5月12日，基帝塔什縣（Kittitas County）警長辦公室證實林賽·鮑姆的遺體在基帝塔什縣被發現。

縣副警長克萊·邁爾斯（Clay Myers）表示他們在艾倫斯堡以西約20英里的「陡峭且多樹木的大峭壁和深溝壑」位置，展開了一場跨部門的區域搜索。邁爾斯說有來自全州的22支警犬隊協助了本次搜索。

格雷港（Gray’s Harbor）的警長辦和聯邦調查局會繼續領導對鮑姆失踪案的調查。

「看到這個案件的眾多支援力量令人感到感動。 這些搜索團隊和調查人員都是最好的，他們真正瞭解調查、家庭和社區之間的相關性。 看他們工作，你絕不會猜到他們是來自10多個不同的部門。」 邁爾斯說道。