安娜麗·漢密爾頓: 表演藝術是人類生活的必需品

By Tracy Wang

來自西雅圖的菲律賓裔美籍演員安娜麗·漢密爾頓（Annelih Hamilton）於2014年重回西雅圖，於各大舞台劇院試鏡。作為一名菲律賓裔美籍演員，她致力於為西雅圖的舞台劇文化增添更多多樣的演員表演與文化。就在西雅圖兒童劇院剛剛落幕的「月之燈」中，她成功扮演了一位名為Shawn的小女孩，為廣大成人與孩童觀眾帶來一個由亞裔演員演繹，關於夢想與科學的故事。

作為一名活躍於西雅圖周邊各大舞台劇院的演員，漢密爾頓「從小便知道她想要講故事」。一直關注西雅圖舞台劇圈是否有各個種族演員的身影，她早已準備好參與西雅圖舞台劇圈關於各種族演員的話題，並支持各種族演員都站出來，用他們自己獨特背景與文化說故事。儘管社會的常見偏見與歧視時常限制各種族演員的機會與表演，她鼓勵廣大演員勇敢的追逐他們的夢想。

從小就喜愛表演，漢密爾頓最初的夢想是成為一名流行歌手。喜愛音樂的她時常拿著一把梳子於臥室與洗手間高聲歌唱，但她八年級的戲劇導師徹底的改變了她的一生。一次舞台劇表演後，她的戲劇導師告訴她，以及她的家人她「有戲劇的天賦」。於是，自她13歲開始，她便夢想著成為一名演員。

離開華盛頓州進修的她於2014年的8月回到西雅圖，並立即參加了許多劇團的試鏡。「作為一名演員，我一直都希望能夠於西雅圖各大劇院演出，西雅圖兒童劇院就是其中一個，」漢密爾頓說道。她於西雅圖兒童劇院的最初試鏡相當成功，而當此劇院開始排演「月之燈」時，她再次前往試鏡，並最終成為這一齣單人舞台劇的主角，於4月12日初次登上此劇院的舞台表演。

「月之燈」是一齣關於一個不愛睡午覺，成天夢想登上月球的女孩的故事。儘管漢密爾頓與劇中女孩Shawn的夢想相差甚遠，漢密爾頓表示其實她們有著許多共同點，並為「成為一個大家都能夠在她身上找到相似之處的女孩」而感到喜悅。身為一名亞裔演員，她認為讓孩童演員看到不同種族的演員在舞台上表演十分重要。最重要的是，當孩童觀眾觀賞表演之時，他們不再將她歸類到亞裔的區塊，而是將她看作另外一個他們能夠找到與自己相似之處的女孩。

從小，漢密爾頓就發現大多她觀看的舞台劇表演都始終用著來自同一個背景文化的演員，儘管她認為「我也可以勝任那個角色；我也可以講述那個故事」。缺少不同種族演員的舞台劇文化讓她從小就希望「給不同種族演員更多機會上台表演」。

因社會偏向男性從事科學科技的行業，漢密爾頓很高興能夠扮演一個熱愛科學，又了解許多科學知識的女孩。她相信這齣劇對女性觀眾非常重要，因為觀眾席里的小女孩可以直接的看到台上的一個小女孩熱愛科學，並有著自己實現夢想的毅力與決心。

格外關注演員種族多樣化議題的漢密爾頓很高興的看到觀眾席里坐著來自不同文化背景的孩童，也對西雅圖舞台劇圈現在越發關注演員種族多樣化感到欣慰。她表示，「我們正在進步，但我不認為這個問題已經完全得到解決」。讓舞台劇演員多樣化不是一件快速的事情，漢密爾頓擔心西雅圖的廣大觀眾與劇院會因進步而停歇，並鼓勵大家一同推動演員多樣性這一議題。

漢密爾頓看過大多西雅圖兒童劇院這一季度的舞台劇演出。她表示此劇院為廣大觀眾提供非常多樣性的表演，也很期待下個季度的演出劇目。

儘管西雅圖兒童劇院的名稱中有「兒童」二字，它並不是一間只為兒童開設的劇院。對許多成人觀眾來說，此劇院提供機會「呈現成人觀眾孩童時最喜愛的故事」，但它最重要的作用則是「提供一個闔家同行的機會」。這個劇院成功的點亮孩童與成人觀眾的雙眼，教導他們社會上最基本，但卻是最為重要的待人處事的原則。

自孩童時起，漢密爾頓就已從各類表演藝術中獲得無價的快樂與幫助。最近，各類表演藝術都經歷減少資金或是缺乏其重要性的認知，漢密爾頓對此深感失望之情，並指出，「表演藝術並不是一種奢侈，它是生活的一種必需品」。作為「一個讓想象力身處最前端的機會」，表演藝術喚醒大家的創造力、及夢想。對她來說，表演藝術是人類不可或缺的一部分。