任何時候別為難自己 – 樹兒

很多時候，我們都會被表像所迷惑，在自以為是的浮華裡忘記本真。這個社會崇尚個性，可是張揚不是個性，傲慢不羈也不是灑脫，有多少隨性而為就有多少始料不及。

我們內心認定的好，應該是寧靜而淡泊的，人間至味是清歡，而不是被欲望和計較裝滿。

始終相信，萬物的起落，都有各自的理由，只要自己的心沒有虧欠，就已足夠。

「佛說，給你修路的，是你自己；埋葬你的，也是你自己；幫助你的，是你自己；成就你的，自然還是你自己。所以佛說：自作自受，自性自度！ ​​​​」那麼累了，我們不妨就和花草結個伴；煩了，就安安靜靜的任心事流浪。

人生的舞臺，終究是自己的山川河流，而這一路的慈悲喜舍也都是要活給自己看。風起就笑看落花，雪舞就舉杯對飲，我們只需淡看從容，與山水共清歡，這何嘗不是一份風骨？

其實，這世上每一個人，都有各自的難處。

許多時候，會感覺力不從心，留不住時光，留不住要留想留的人，生活很累，我們都是在負重前行。

可是，不管怎樣，當人生的大幕拉起時，我們總要傾力演好。誰都無法預料明天會發生什麼，你能做的就是把握好每一個當下，踏實一點，簡單一些。

要知道，歲月會讓人釋然，文字，更是一味良藥。雲卷雲舒之間，存在已是難得；熙來攘往之外，懂得已是恰好。

別一朵光陰的花朵在衣襟，縱然歲月輪轉人世會浮華，依然相信，我們會遇見最好的自己。

「生命中最困惑的，不是沒人懂你，而是你不懂自己，」就像，你以為被全世界遺忘了，其實只是自己的心被蒙蔽了，看不見鮮亮。

這世上有著太多癡情之人，為著一溪雲，一簾月，一個影子裡的人，傾盡一生的纏綿和等待，走不出去又放不下，苦了自己也擾了別人。

何不看開一些，給他人一片天空，轉身雖是天涯路遠，卻更是豁達和釋然，有時放過更是情深，讓溫暖昇華。

任何時候，都別為難自己，因為每一程的光陰，都很珍貴。

心簡單，一切就會變得很簡單，時光之美，就在於珍惜。而最好的珍惜，不若就是我在乎的人都在，即使，靜默無語，也是一葉菩提裡的清涼。

我們終歸要學會和世界和解，和自己言歡，無論生活有多少詬病，依然有一顆赤子之心。

溫暖在，日子就在，你若珍惜，歲月無恙。