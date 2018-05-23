5月20日上午，由國家農業農村部和浙江省人民政府聯合主辦的第二屆中國國際茶博會進入第三天。為了大力弘揚杭州茶文化、普及茶知識，在本屆茶博會期間營造「茶為國飲、杭為茶都」的濃厚氛圍，同時也為了激發廣大茶農提升手工炒製龍井茶技能的熱情，促進龍井茶手工炒製技藝的傳承發展，為炒茶能手們搭建一個相互切磋、交流技藝的平台，向世界展現這項中華傳統技藝，首次發起舉辦「2018龍井茶手工炒製爭霸賽」活動。

據記者瞭解，本次活動作為第二屆中國國際茶葉博覽會專項活動之一，成立了「2018龍井茶手工炒製爭霸賽」組委會，浙江省龍井茶證明商標管理和保護委員會辦公室、杭州市茶文化研究會為指導單位。本次活動開始後得到了業界相關人士的關注，並且報名踴躍。根據比賽程式，「2018龍井茶手工炒製爭霸賽」組委會將收到的所有茶樣（一共50份）全部送至協力廠商官方機構—國家茶葉監督檢測中心進行評審，按照總成績排名並出具評審報告，評審結果已在5月10日的都市快報及第二屆中國國際茶樣博覽會官微發佈。初選出前二十名選手，5月20日進入第二屆中國國際茶葉博覽會進行決賽。

「2018龍井茶手工炒製爭霸賽」比賽從上午9時整開始，11:30結束，選手們在規定時間2個半小時內完成1公斤龍井茶青葉的現場手工炒製。擔任本次「爭霸賽」評委的5位茶界知名專家對各位選手的茶樣進行現場審評，由分數高低評出名次。本次爭霸賽評選出狀元1名、榜眼1名、探花1名。

作為第二屆中國國際茶葉博覽會專項活動之一「2018龍井茶手工炒製爭霸賽」組委會通過此次比賽，以「龍井茶」為媒，集聚在杭州，聚集在「西湖明珠從天降，龍飛鳳舞到錢塘」的「鳳凰池」畔，傳統手工炒茶高手間切磋技藝，彼此增進友誼，讓傳統手工炒茶技藝在新時代更好地傳承與發展。

據介紹，龍井茶始於宋、揚於明、盛於清，匯「色綠、香郁、味甘、形美」四絕於一身，名貫古今、飲譽中外，是中華茶文化的精髓。龍井的獨特品質除源於獨特的地理位置、優良品種、精心栽培採摘外，還特別地歸功於精湛的製作技藝。高檔龍井茶全憑一雙手在一口光滑的特製鐵鍋中，不斷變換手法炒製而成。炒製手法有「抖、搭、搨、捺、甩、抓、推、扣、壓、磨」等十大手法。炒製時根據鮮葉大小、老嫩程度和鍋中茶坯的成型程度，不斷變化手法，非常巧妙。只有掌握了熟練技藝的人，才能炒製出色、香、味、形俱佳的龍井茶。龍井茶製作技藝已於2008年被列入國家級非物質文化遺產名錄並加以保護。

文：曾慶華