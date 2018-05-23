多少顏色可以給生命以溫和 – 聆聽心語

一個人，喜歡安靜地依著窗前，在一盞茶香中沉默著，思考著。翻卷起伏的葉片，如同人生的過往，時而平淡，時而精彩。我們需要將心情慢慢沉澱，將那些精緻的繁華，輕輕折疊，做一枚最深的印記安放心間。始於初見，止於終老仿佛是人生最美的格言。那些纏綿於心的情感，還在夢裡開花，在光陰裡念老。

不經意間，我們邂逅於時光的路口，不約而同的慢下腳步，相約一程，看一場春花絢麗，賞一處清月變圓。當年華一層層疊加，煙火繚繞的塵世裡，只剩下一個人的身影，在蒼蒼蒹葭中哭泣。世間許多情感，都有太多的無奈，始於初見，止於終老，也只是我們對愛情最美好的期許。

總以為，一年一月的堆積，許多無法沉澱的記憶，在縱橫交錯的歲月裡會慢慢消失。直到光陰轉身，驀然回首，才發現，那一場悲喜交織的經歷，還在人生的平淡中，咀嚼苦澀的味道；那一段煙花寂寞的故事，依舊在歲月的起落中，隔著兩個人的距離，守著你我的秘密。

或許，我們念念不忘的，是那一份嫺靜的時光，是時光裡那一輪月色，是月色下那一個惦念的人。沒有了陰晴，沒有了悲喜，沒有了寂寞。唯有思念的情愫在目光中閃爍，在每一個馨香的夜晚，用閒愁煮字，與靈魂相伴。

其實，一個人的品質與修養是否優良，並不在於你自身有多麼強大的氣場，一段緣分的深淺與聚散，並不代表人生的情感是否圓滿。有些緣分，註定無法走得太遠。雖已在你的世界裡，佈滿了太多的腳印，留下了太多的心痕。等到風燭殘年，低眉思量時，又有誰，將愛情經營的行雲流水？又有誰，將平淡的日子過得風生水起？唯有將蒼老的心事，在坎坷的人生裡變得淡定從容。

喜歡每一個可以與陽光交談的日子，明媚和熙，給心情增添了一份暖意。時光的村落裡始終住著一份情意，聽風賞月，獨守安逸。就這樣，歲月漸漸老去，心事慢慢沉積，當思念還在周而復始的延續，我想就這樣輕輕擁有你，哪怕是夢裡，哪怕是回憶。

閒暇的時候，喜歡將清爽的雨，簷下的風，讀成眼眸中詩意而雅致的風景。懷一顆純淨的心，將歲月的荒蕪在水墨下氤氳出絕美的風華。那些相互依存的愛情，我們不必詢問愛的緣由，因為，沒有誰可以追溯到情感的源頭，也不必擔憂歎息緣分的去留，因為，我們無法阻止真情的腳步。

這個冬天，我在等一場雪，等一片雪花編織一個溫馨的夢，等一場雪洗滌一個清澈的心靈。原來，靜靜地等待，匆匆地路過，只為在我心上，留下你的身影。還有，那些如雪花般純美的顏色，給予生命更多的溫和。