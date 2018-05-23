李克強：以更高水準對外開放帶動改革

5月21日，中共中央政治局常委、國務院總理李克強就進一步擴大對外開放到商務部、海關總署考察並主持召開座談會。

在海關總署監控指揮中心，李克強聽取了工作人員關於近幾年推進通關一體化便利化進展情況的彙報，並與上海、青島等地海關一線人員視頻交流。李克強叮囑他們要圍繞企業需求，用現代資訊技術促進服務水準提升，進一步壓縮進口和出口通關時間及成本。同時，忠實履行國門衛士職責，堅決打擊走私，堅決防止洋垃圾和不合格、不安全的劣質產品特別是不符合檢疫標準的「凍品肉食」進入國內，維護國內生產者、消費者合法權益。在商務部外資司，李克強詳細瞭解鼓勵利用外資各項政策落實情況以及目前引資方面存在的問題和下一步打算。他說，我們開放的大門會越開越大，要積極改善外商投資環境，把自貿試驗區擴大開放的成熟經驗向全國複製推廣，讓中國繼續成為吸引外資、促進互利共贏的熱土。

隨後，李克強主持召開座談會，商務部、海關總署主要負責人作了彙報。李克強對商務和海關系統廣大幹部職工為推進對外開放所做的卓有成效工作予以充分肯定。他說，過去40年，開放有力帶動了改革，促進了發展。在新的歷史時期，進一步擴大開放是我們必然的戰略選擇。深化各項改革、激發市場活力、優化發展環境、推動高品質發展，都必須通過更高水準的開放來帶動。必須以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深刻認識和把握我們開放面臨的國際環境新變化，按照黨中央、國務院部署，尊重經濟規律，統籌謀劃進一步擴大開放的格局、戰略和舉措，搶抓機遇、勇迎挑戰，以主動開放促進發展升級。

李克強指出，要在堅持擴大內需的同時，積極推動外貿轉型，實現「優進優出」。進一步擴大關鍵技術、適應消費升級需要的優質產品和服務進口，倒逼國內產業加快升級。鼓勵企業積極參與國際市場競爭，大力推動創新，提高出口產品檔次和品牌影響力，培育外貿發展新動能，著力開拓多元化市場，增大迴旋餘地。

李克強說，要堅持引進來和走出去並重，促進雙向投資協調發展。儘快修訂完成外商投資負面清單，進一步放寬市場准入，研究實施更有力有效的吸引外資政策，加強智慧財產權保護，加快構建依法依規、公平競爭的環境，提高我國對外商投資的「磁吸力」，促進國內相關領域技術和管理水準提高。推動對外投資健康規範發展，更大範圍、更深程度參與國際合作。

李克強指出，要堅定維護多邊貿易體系，推動更多國家與我們共同提高貿易自由化和投資便利化水準，有效防範和化解風險，在相互開放、良性競爭中實現共贏發展。