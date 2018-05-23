美赤字暴增 財政現危機 估10年後突破2兆 占GDP 7%

高盛認為，美國的財政狀況「很不好」，可能在下次經濟衰退時對經濟安全構成威脅。

根據高盛首席經濟學者預測，到2021年，聯邦赤字將從占國內生產總值(GDP) 4.1%的8250億元增加到占GDP 5.5%的1.25兆元。到2028年，預計這個數字將擴大到2.05兆元，占GDP的7%。

「日益擴大的赤字和債務水平可能會對推升利率，進一步擴大赤字。」高盛首席經濟學者哈茲烏斯(Jan Hatzius)寫道，「儘管美國不會面臨借貸或償還能力的風險，但在債務可持續性成為主要障礙前，債務水平上升可能會產生三個後果。」

國會在12月通過了減稅政策，2月達成為期兩年的預算協議，並在3月推出了大規模支出法案，推動政府在國內和軍事項目上的支出。

國會預算辦公室(CBO)在4月預計，如果國會延長減稅規定，債務可能在十年內等同於GDP，這是二戰以來未見的水平。

這位經濟學者說：「鑑於巨額預算赤字已出現，國會可能會在下次經濟低迷時批准財政刺激措施。」「雖然預計下次經濟衰退會出現財政政策進一步放鬆，但這很可能會比過去幾次經濟衰退時期的效果更差。」

但即使債務和赤字水平不能阻止國會在下次經濟衰退時推出財政刺激措施，高盛團隊解釋說，穩定債務水平的政治願望可能會阻止下次經濟復甦期間的成長。

最後，他解釋說，不管現在的擴張持續多久，赤字和債務的增加自然會對利率施加上行壓力，進一步擴大赤字。

據高盛估計，預算赤字增加1個百分點，使經濟處於或超過充分就業的10年期國債殖利率上調約20個基點，因為它似乎目前就是如此。