金正恩變臉 特朗普心慌怕出糗

北韓上周突然威脅取消北韓領導人金正恩和美國總統特朗普的「特金會」，這項意外的強硬舉動，令特朗普既驚又怒。紐約時報報導，越想越不安的特朗普，連日來多次追問幕僚甚至急電南韓總統文在寅，詢問是否應繼續「特金會」，唯恐這次歷史性峰會最終成為一場政治出糗。

為抗議南韓與美國進行「超級雷霆」聯合軍演，北韓16日威脅，不停止軍演，將考慮取消預定6月12日在新加坡舉行的「特金會」。北韓還說，絕不接受北韓「單方面」先去核的安排。這類威脅雖是北韓慣用伎倆，但由於數周來北韓態度和緩，新威脅聽來格外刺耳。

報導說，特朗普22日就要與文在寅在白宮會面，討論北韓去核問題，但特朗普卻在兩人會面三天前迫不及待致電文在寅。一些官員認為，這凸顯特朗普的不安，已等不及兩人會面再談，儘管並無跡象顯示特朗普正考慮退出「特金會」。

特朗普的幕僚也越來越不安，原因是特朗普太渴望「特金會」能馬到成功。特朗普曾說，「人人都認為」他應該拿諾貝爾和平獎。幕僚十分擔心，金正恩感受到特朗普的急切，做出一些日後無法兌現的承諾。

特朗普本月宣布美國退出伊朗核協議，也導致「特金會」的賭注升高。特朗普勢必要讓「特金會」的成果高於前總統歐巴馬的伊朗核協議，否則難以說服美國人「特金會」是一次成功峰會。

南韓總統文在寅20日將啟程訪問美國，20日中午他與美國總統特朗普通電20分鐘，就北韓揚言取消預定下月12日舉行的「特金會」，以及北韓近日的種種強硬動作交換意定。韓聯社報導，雙方同意展開密切合作，讓特金會這項劃時代高峰會圓滿成功。

預料兩人將深入討論兩國合作、實現北韓非核化的途徑，兩人還會就美方提出的解決北韓核問題方案以及北韓提出的階段性、同步非核化方案進行討論，力求從中尋求平衡，縮小分歧。

文在寅22日上午會見美國政府負責外交和安全事務的主要官員，當天中午與特朗普單獨會談，之後舉行由兩國官員及青瓦台、白宮等有關人士出席的擴大會談並共進午餐。文在寅定22日晚離開華盛頓，24日凌晨返抵國門。

據悉，南韓考慮在文在寅回國後，與北韓領袖金正恩通熱線電話，就訪美結果進行溝通。